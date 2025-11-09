A juicio el accidente por los socavones que se tragaron dos coches en El Bierzo: «No se quieren hacer cargo» Uno de los afectados reclama a la Diputación Provincial de León una indemnización de 15.000 euros por los daños ocasionados en su vehículo

El coche de Fernando Fernández engullido por uno de los socavones que se abrieron en la carretera LE-41013 que une las localidades de La Cernada con La Faba..

Fue un gran susto. En la madrugada del domingo 12 de noviembre de 2023 dos coches fueran engullidos por dos grandes socavones que se abrieron en la carretera LE-41013 que une las localidades de La Cernada con La Faba. Dos ancianos de 78 años que regresaban de una cena familiar resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital del Bierzo con diversas contusiones cuyas secuelas arrastran a día de hoy.

Dos años después, el suceso llega a juicio. La vista tendrá lugar este lunes 10 de noviembre en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León. Uno de los afectados, Fernando Fernández, propietario de uno de los vehículos que se comió la tierra, un Toyota Land Cruiser, reclama a la Diputación Provincial de León, propietaria de la carretera, una indemnización de 15.000 euros por daños materiales del siniestro que le dejó sin uno de los vehículos que utilizaba para su empresa, Descarfer CB, dedicada al desbroce de montes en todo el territorio nacional.

«El coche mío está sin reparar porque no se quieren hacer cargo», explica Fernando, que lamenta, además, como la institución provincial tampoco ha querido hacer frente a los gastos ocasionados por los daños que en el mismo siniestro sufrieron sus padres. En el caso de su madre, «con cuatro costillas rotas, lesiones de hombro y homoplato y la pérdida de la movilidad de un brazo». A ello se une «el tiempo que tuvieron estar en rehabilitación, pagando un taxi», remarca.

El coche de Fernando Fernández fue el segundo que se hundió en la calzada. «Estaba sacando a mis padres y cuando iba a mover el coche se empezó a hundir y me decían tírate, tírate, y cuando me di cuenta de que se hundía me tiré», recuerda de ese momento cuando «estaba la ambulancia allí y ya habíamos sacado a mi madre del otro coche».

Así las cosas, «llevo dos años sin coche, me he tenido que buscar la vida». Lo mismo que tuvo que hacer también para conseguir sacar su vehículo del uno de los grandes socavón que se abrió en la calzada de la carretera LE-41013. «La pala que vino no lo dio levantado, tuve que buscarme un camión y pagarlo, que ni lo reclamo tan siquiera en el juicio». Un importe que se elevo a unos 700 euros.

Diputación lo achaca a las lluvias

La Diputación achaca el accidente a que «fue todo a causa de las lluvias torrenciales», por lo que Fernando se pregunta «qué tiene que ver la lluvia si estaban todas las cunetas y todos los desagües atrancados». «Y siguen», insiste. «Quitando el que han arreglado, todos los demás que hay en los dos kilómetros y medio de carretera están atrancados del todo».

No entiende, además, que la institución provincial derive toda la responsabilidad a las lluvias porque «si no hay cuneta da igual que haya muchas o pocas». Apunta, además, como «hacía una semana o dos que se les estaba avisando con llamadas de teléfono de que podía suceder eso porque se había atrancado un tubo y el cuando vinieron fue el día que echaron el agua por la carretera abajo».

«Puede volver a ocurrir»

Dada la situación de la calzada, este vecino de La Cernada entiende que el accidente que sufrieron hace dos años en la carretera que les lleva a su casa «puede volver a ocurrir, porque quién se iba a imaginar después de 30 o 40 años que se hizo la carretera que iba a pasar eso».

Se muestra firme a la hora de exigir a la Diputación compensaciones por un siniestro que casi les cuesta la vida y advierte: «Voy a seguir hasta el final, lo tengo claro, como si tengo que llegar al Supremo porque con atestado, con fotos, con dos coches hundidos en unos socavones de cinco metros si dicen que no entonces apaga y vámonos».