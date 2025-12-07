Subastan una casa de dos plantas por 28.000 euros en un pueblo de León Cuenta con una superficie construida de 177 metros cuadrados y las pujas podrán presentarse hasta el 15 de diciembre

Imagen de la calle en la que se ubica la casa que ha salido a subasta.

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:42 Comenta Compartir

Sale a subasta una casa de dos plantas por 28.643,65 euros en un pueblo de la provincia de León.

El inmueble se encuentra situado en el número uno de la calle Fuente de la localidad berciana de Las Ventas de Albares, perteneciente al municipio de Torre del Bierzo.

Cuenta con una superficie construida de 177 metros cuadrados, en un solar de 88 metros cuadrados. La planta baja tiene una extensión de 88 metros metros cuadrados, mientras que la alta llega a los 89 metros cuadrados. La finca no está ocupada.

Se trata de una subasta en ejecución de embargo que promueve la Agencia Tributaria, U.R. Subastas Murcia (AEAT) como entidad gestora, según publica el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El proceso se realiza sin lotes y la puja mínima queda fijada en 2.864,36 euros, con tramos entre pujas de 500 euros. El importe del depósito se establece en una cuantía de 1.432,18 euros.

Las pujas podrán presentarse hasta las 18:00 horas del próximo día 15 de diciembre de 2025.