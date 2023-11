«Mi hijo fue a apartar su coche y se le hundió la mitad»

Tremendamente dolorido, con una fisura en el hombro y preocupado por el estado de su mujer que aún sigue hospitalizada. José Fernández, vecino de la localidad de La Laguna de Castilla, en el municipio de Vega de Valcarce, recuerda el suceso de este domingo todavía con el susto en el cuerpo. «Yo esto...no sé, no sé, que cosas hay en la vida», señala aún sorprendido.

Venían de una cena familiar y circulaban con su vehículo, un Suzuki Vitara, por la carretera LE-41013 que une las localidades de La Cernada y La Faba, cuando se vieron sorprendidos por un enorme estruendo. Se trataba de un gran socavón que se abrió en la carretera al pasar y que dió un giro a su coche dejándolo mirando hacia la montaña. Él pudo salir, su esposa ya no, a la espera de la llegada de la ambulancia y con el temor de que el terreno pudiera también ceder y venirse abajo.

Detrás circulaba su hijo en su coche con su mujer y sus tres niños en su interior. Afortunadamente todos lograron salir ilesos aunque no corrieron la misma suerte José y su esposa que tuvieron que ser trasladados en ambulancia al Hospital Universitario del Bierzo, centro en el que aún se recupera la mujer al que el accidente dejó importantes daños: cuatro costillas rotas, rotura en el homoplato, en el tabique nasal y el labio inferior cosido de lado a lado.

A José le dieron el alta la misma noche del accidente. «En aquel momento parece que no me dolía nada pero llevo ayer y hoy... si estoy quieto aguanto bastante bien pero si me muevo tengo unos dolores... en el pecho, en el hombro...», relata desde su casa en La Laguna de Castilla donde ha atendido la llamada de elbierzonoticias.

Aún se sobresalta al recordar la escena: dos socavones enormes en la carretera y el coche de su hijo engullido por la tierra.

«Nosotros bajábamos despacio, hablando, y de repente oímos un golpazo y dijimos pero qué pasó aquí, salí del coche y ya vi un agujero grande», explica. Fue entonces cuando le dio el alto a su hijo que viajaba detrás junto a su mujer y sus tres niños. A continuación llamaron a su otro hijo que estaba en La Cernada. «Dejó el coche a unos 20 metros y dijo voy a apartarlo que se está hundiendo todo, va a apartar el coche y ya se le hundió, casi le costó trabajo salir él que ya se le había hundido la mitad», relata José.

El vehículo de su hijo lo retiraron en la mañana del domingo. «Tuvieron que tapar primero el agujero donde había caído el mío y luego fue un camión con pluma y sacaron el de mi hijo». Un vehículo del que en las impactantes imágenes se veía solamente la parte delantera y el resto se lo había trabajo literalmente la tierra.

El agua, detrás del suceso

Este vecino de La Laguna de Castilla explica que a unos cien metros del accidente «hay un arroyo y tiene unos tubos que se atascaron y al desatascarlos echaron el agua por la cuneta abajo y fue escarbando... si hubiesen desatascado los tubos y pasaran el agua por el arroyo no hubiese pasado eso», apunta.

Precisamente fue su nuera, María José Lol, la que hace quince días dio la voz de alarma a la Diputación de León por las abundantes lluvias que hacían que el agua inundase la carretera y alertaba del problema. Lamenta que la empresa que envió la institución provincial no desatascara los tubos y echara el agua por la cuneta. Una situación que considera que «fue lo que a 300 metros provocó lo socavones».

Después de haber sobrevivido a un accidente que pudo acabar en tragedia, José ahora solo piensa en que su mujer, que aún permanece ingresada en el Hospital del Bierzo, se recupere. Lo de menos para él, son los daños de un vehículo que quedó inutilizable. «Creo que tiene mucho daño, pero que le den por saco, de lo malo...», concluye.