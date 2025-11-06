leonoticias - Noticias de León y provincia

Policía Nacional.
Ponferrada

Detienen a un estafador profesional escondido en la provincia de León

El detenido se hacía pasar por experto en ciberbullying y ofrecía a los padres terminar con el acoso escolar que sufrían sus hijos | El denunciante logró reconocer al autor que tenía 22 órdenes judiciales gracias a un reportaje de televisión

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:12

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un estafador que se hacía pasar por experto en lucha contra el ciberbullying. Ofrecía a los padres terminar con el acoso que sufrían sus hijos y eliminar el contenido perjudicial de internet mediante la actuación de un gabinete jurídico simulado, todo ello a cambio de un importe económico.

Al autor le constaban 22 órdenes judiciales de detención por distintos juzgados de todo el territorio nacional, resultando localizado y detenido en Ponferrada.

Vendió su engaño amparándose en una relación profesional ficticia

La investigación se inició el pasado mes de septiembre a raíz de la denuncia de un abogado que declaró que un desconocido había utilizado su nombre y su cargo sin su consentimiento, llegando a estampar su firma en diversas actuaciones profesionales.

A través de una plataforma digital, un varón con un perfil falso contactó con dos familias con hijos menores de edad que habían sido víctimas de acoso escolar. Este sujeto les aseguró que podía terminar con el acoso sufrido y eliminar las fotografías y vídeos personales publicados en las redes sociales mediante la actuación de un gabinete jurídico compuesto por el denunciante y una procuradora, todo ello a cambio de un importe económico.

El autor se valió de una relación profesional inexistente, ya que dicho abogado y la procuradora nunca habían trabajado para esta persona.

Manipulación psicológica y exigencias económicas in crescendo

Fruto del engaño este sujeto obtuvo dinero procedente de dos familias, retribuciones que se realizaron mediante pagos instantáneos y transferencias.

Tras la toma de contacto, les exigió de forma urgente un primer pago de 395 euros, justificando ese importe como necesario para provisión de fondos. Después reclamaba mayores cantidades de dinero para pagar los servicios prestados, llegando a conseguir más de 5000 euros en apenas ocho días.

Localizado oculto en un domicilio en la provincia de León

El denunciante reconoció al autor de los hechos gracias a la emisión de un reportaje en un programa televisivo. La labor investigadora permitió localizar y detener a este individuo el pasado 9 de octubre, como presunto responsable de los delitos de estafa y reclamación judicial, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

