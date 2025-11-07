Un nuevo argayo sepulta la carretera de Peñalba: «No han hecho nada para evitar que volviera a pasar» La pedánea de la localidad denuncia que llevan siete años con este problema sin que ninguna administración tome medidas y que el abandono ha sido total

En Peñalba de Santiago los vecinos vuelven a verse rodeados de tierra, barro y piedras que cortan los accesos. Las lluvias de las últimas semanas han provocado nuevos desprendimientos, repitiendo una situación que, según su pedánea, Susana Rodríguez, «era perfectamente previsible». «Esto ya lo vivimos hace siete años, y bastante peor de lo que está ahora. Pero no han hecho nada para evitar que volviera a pasar», lamenta.

Rodríguez recuerda que, tras el incendio de abril de 2017, se prometieron varias actuaciones en la zona: un viaducto, pasos de agua y la mejora de la pista forestal que conecta Peñalba con los pueblos cercanos. «En todos estos años no se ha hecho ningún tipo de intervención, lo único que han hecho es limpiar la carretera de vez en cuando, pero ahora ya ni saben dónde echar la tierra», denuncia.

La presidenta de la junta vecinal explica que esta carretera fue fundamental durante el incendio para el paso de la UME y los camiones de apoyo, pero que lleva años inutilizada. «Intentaron abrirla una vez, pero a los quince días el terreno volvió a irse para abajo. Si no se hacen los pasos de agua ni una escollera para frenar aquello, no servirá de nada», asegura.

Esta vía, según recuerda su pedánea, también es la única alternativa segura para vehículos grandes que no pueden circular por la pista del Alto de la Cruz, demasiado peligrosa para camiones pesados. «Cuando se hicieron obras en el Monasterio de Montes todo el material entraba por esa pista, ahora no se puede pasar ni andando. Hicimos nosotros un pequeño paso solo para cruzar a pie», explica.

La pedánea insiste en que el abandono ha sido total. «Antes, si había un desprendimiento, pasaba una motoniveladora y lo arreglaban. Desde el incendio, allí no ha vuelto a tocar nadie absolutamente nada». Susana Rodríguez incide en los siete años en los que los vecinos del pueblo llevan sufriendo las consecuencias de los derrumbes en la carretera.

El río de tierra y el pueblo sin transporte

El problema no solo afecta a la comunicación de los vecinos. Los arrastres de tierra y piedra están cayendo directamente sobre el río Oza, que baja ahora cargado de sedimentos. «Antes el río se veía perfectamente, ahora solo hay barro y tierra por todos los lados. Hay muchísima tierra que lleva siete años ahí y nadie la ha quitado», lamenta Rodríguez.

A ello se suma el aislamiento de los habitantes, especialmente las personas mayores que dependen del autobús a la demanda. «Ese autobús sube los sábados y los miércoles. Lo usan para ir al médico o hacer la compra, ahora no va a poder subir y no sabemos si tendrán que pagar un taxi para bajar», advierte la pedánea.

«Nadie quiere hacerse cargo»

La situación se complica aún más por la falta de claridad sobre quién debe mantener las infraestructuras. «Cuando se abrió esa pista, la Junta de Castilla y León dio el permiso, pero el mantenimiento lo hacía el Ayuntamiento de Ponferrada, ahora nadie quiere hacerse cargo», afirma.

La pedánea resume con cansancio lo que sienten los vecinos tras años de promesas incumplidas. «Podrán decir mucho, pero quien lo dice vive en León o en Valladolid, no aquí todos los días viendo lo que nos pasa».