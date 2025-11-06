leonoticias - Noticias de León y provincia

Ambulacia del Servicio de Emergencias de Asturias. EC

Fallece electrocutado en Asturias un joven de 27 años que trabajaba para una empresa del Bierzo

El operario estaba desbrozando bajo una línea de alta tensión cuando recibió una descarga

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:32

Comenta

Un joven de 27 años que trabajaba para un empresa del Bierzo ha fallecido electrocutado este martes, 6 de noviembre, cuando realizaba tareas de limpieza bajo una línea de alta tensión en la localidad asturiana de Trelles, perteneciente al municipo de Coaña.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 14:15 horas. En la llamada indicaban que un trabajador que estaba desbrozando bajo una línea de alta tensión había recibido una descarga.

Además de a bomberos y SAMU el incidente se comunicó a la Guardia Civil que se hizo cargo, con posterioridad, de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver. También se informó a los técnicos de la empresa responsable de la línea y a la autoridad laboral competente.

Según los datos facilitados por el Servicio Atención Médica Urgente (SAMU) el equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio sólo pudo confirmar su fallecimiento.

Hasta el lugar del siniestro también se desplazó el equipo de Atención Primaria de Coaña con la ambulancia de soporte vital básico de Navia y el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias con el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Acudieron, además, ocho efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Barres y Valdés y el jefe de zona noroccidental. Tras verificar por parte de los técnicos responsables que la línea estaba descargada y la zona era segura, los bomberos, con la correspondiente autorización, procedieron a trasladar al fallecido hasta el lugar donde esperaban los servicios funerarios.

Tras evacuar sus restos mortales procedieron a extinguir un pequeño incendio forestal originado en el lugar.

«En investigación»

El responsable de Salud Laboral CCOO de Asturias, Juan Manuel Suárez Baragaño, ha confirmado a elbierzonoticias que el joven fallecido en el accidente trabajaba en labores de mantenimiento para la empresa Trafober, con delegación en Ponferrada, dedicada a la rama de industria en el sector materias primas.

Suárez Baragaño ha explicado que las causas del accidente «están en investigación». Tras trasladar sus condolencias a la familia y a sus compañeros, espera que «se aclaren para la investigación».

