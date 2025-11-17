Diputación paraliza los trabajos de retirada del argayo que invade la carretera de Peñalba La inestabilidad el terreno provocada por las lluvias no garantiza la seguridad para los operarios encargados de las labores

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

Las lluvias juegan en contra de la retirada del argayo en la carretera de acceso a la localidad ponferradina de Peñalba de Santiago. La Diputación de León ha paralizado las obras de emergencia y ha retirado a los operarios del lugar por la inestabilidad del terreno en la zona afectada por el derrumbe.

«Los trabajos se pararon el miércoles pasado y no se han retomado desde entonces precisamente porque el terreno estaba muy inestable y existía riesgo para los trabajadores que estaban desarrollando esas esas obras ahí en la zona», explicaron fuentes de la institución provincial.

Desde la Diputación recuerdan, además, que existe un acceso alternativo de entrada al pueblo por el Alto de la Cruz «que es por el que se emplaza aque utilicen los usuarios».

Insisten en que las obras de retirada de la gran cantidad de barro y piedras que se desplomaron sobre la calzada en el acceso a Peñalba no se retomarán hasta que cesen las lluvias ya que la situación del suelo no garantiza que se pueda trabajar con seguridad, según la valoración realizad por los técnicos.

«Está el terreno complicado, se va a seguir valorando para ver cuándo se pueden retomar las obras», concluyen desde la institución provincial.