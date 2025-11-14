leonoticias - Noticias de León y provincia

Carreteras afectadas por los incendios en la provincia.

La carretera desprendida estaba en «obras de emergencia» tras los incendios del verano

La Diputación de León envía dos camiones cisternas con 10.000 litros de agua para el abastecimiento del municipio y el presidente se incorpora al comité creado para la ocasión

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:04

La carretera LE-6210 –de LE-5228 A LE-5238 (Peñalba de Santiago-, con una longitud total de 3,019 km y firme con MBC, se vio afectada por el incendio del Morredero de sete verano.

La superficie que sufrió las llamas fue de 2,5 kilómetros. En la misma se produjo una quema de la vegetación de sus taludes, «generando el riesgo de desprendimientos durante el próximo invierno».

Así lo recogía el informe de daños elaborado por la Diputación de León tras los terribles incendios que asolaron la provincia este verano. Y tales predicciones, se han cumplido tras las importantes lluvias de este jueves.

La carretera entre San Esteban y Peñalba (LE-5238), titularidad de la Diputación de León, es el lugar en el que se ha producido el desprendimiento que ha provocado una avería en la depuradora y convertido en insalubre el agua de la mitad del municipio de Ponferrada.

Justo en esa zona, la institución estaba actuando «de emergencia» para instalar estructuras de contención, en un esfuerzo preventivo que subrayaba la inestabilidad de la ladera como señalaba el informe anteriormente mencionado.

Las incesantes lluvias han provocado esta situación de tal magnitud que ha obligado a detener los trabajos, priorizando la seguridad de los operarios. A su vez se ha visto alterado el río Oza, que abastece a la potabilizadora, contaminado por los aludes de los montes de titularidad de la Junta, siendo la Confederación Hidrgoráfica del Miño-Sil quien vela por sus cauces.

El vicepresidente Roberto Aller ya se encuentra en Ponferrada participando de la reunión convocada por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, tras activarse el nivel 1 de emergencia por la pérdida de calidad del agua que afecta a unas 40.000 personas, según las primeras estimaciones. A este comité también se sumará el presidente Gerardo Álvarez Courel, quien ha dejado claro que el desprendimiento «no se ha originado por los trabajos que allí se estaban realizando», situación a la Diputación como «un damnificado más» de la situación provocada por las lluvias.

Soluciones temporales

El acceso a Peñalba de Santiago ha sido garantizado a través de la LE-6210 de la LE-5228, y se movilizarán «medios humanos y materiales» que se requiera para mantener la seguridad.

Al mismo tiempo, la Diputación de León ha enviado dos camiones cisterna, con capacidad para 10.000 litros cada uno, para garantizar el suministro de agua potable a las localidades ponferradinas afectadas.

