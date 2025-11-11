Los vecinos de Peñalba sobre la alternativa a la carretera del argayo: «Un día va a haber una desgracia» La Diputación estudia «una obra de emergencia» en el vial de acceso a la localidad para encontrar «la mejor solución» a los derrumbes

La Diputación Provincial de León ha habilitado el acceso para los vecinos de la localidad berciana de Peñalba de Santiago a través del Alto de la Cruz después del argayo que ha convertido en un amasijo de tierra y piedras el vial de entrada al pueblo. Una opción que los vecinos ven peligrosa por las numerosas curvas y la pendiente pronunciada que presenta la calzada. «Un día va a haber una desgracia», advierte la pedánea de la localidad, Susana Rodríguez.

La presidenta de la junta vecinal y entiende que se trata de un episodio «difícil» y duda de que «se mejore ahora en invierno». «Es más, estamos pensando en que igual no se pueda subir porque en el Alto de la Cruz como nieve...y hay unas heladas tremendas, todos los años tienen que ir a echar sal y aún echando sal es que la bajada es tan pronunciada que o llevas un buen coche o no pasas».

Considera que la situación para revertir el estado del vial que da acceso a los vecinos al pueblo «es muy complicada porque no han hecho nada en siete años», lamenta. Y también ve complicado el paso por el Alto de la Cruz por su peligrosidad. «También tiene arrastres que tienen que estar limpiando constantemente porque allí hay mucho trozo quemado y baja muchísima agua por esa carretera y hay sitios también donde se puede ir el asfalto». «Pensamos que no podremos ir como caiga nieve», remarca.

La Diputación Provincial de León, por su parte, estudia «una obra de emergencia» para la carretera de acceso a la localidad berciana de Peñalba de Santiago con el fin de encontrar «la mejor solución» que permita poner fin a los sucesivos derrumbes que han convertido la carretera en un amasijo de piedras y barro. Así lo ha avanzado el vicepresidente primero de la institución y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, quien ha indicado que esta actuación «en estos momentos está en estudio« y que «se llevará a cabo en cuanto finalice este análisis».

Todo ello después de que el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, anunciase que la institución «está trabajando ahora para que se pueda habilitar ese paso» e insistió en que Peñalba «no es una localidad aislada, incomunicada, porque tiene otros accesos para poder salir al resto de la comarca».

Ampliar Las piedras y el barro invaden el vial de acceso a la localidad.

Courel insistió en que desde la institución «seguimos trabajando porque queremos que se habilite ese vial para poder pasar pero lo más importante de todo es consolidar esa ladera«. Es consciente de que hasta el momento «hemos tenido mucha suerte y ojalá siga siendo así que no hay que lamentar daños personales».

Viaducto en 2026

En cuanto a la construcción de un viaducto, la solución que la Diputación tiene sobre la mesa, considera que el equipo de gobierno de Ponferrada «tiene que aclararse» que la intención «era empezar las obras en verano y vinieron los incendios y no pudimos hacer nada». «Estamos en ello para poder empezar», remarcó, todo ello a pesar de que «el invierno no es una buena época».

En este sentido, confía en que «para el año 2026 podremos empezar y terminar esa infraestructura». Eso sí, siempre y cuando el equipo de gobierno de Ponferrada «se aclare» teniendo en cuenta que el concejal de Medio Rural, Iván Alonso, «está pidiendo el viaducto» y el alcalde, Marco Morala, «le he escuchado decir que se haga la obra pero sin viaducto».

Respecto a la necesidad de habilitar un paso alternativo para los vecinos, el presidente de la institución provincial entiende que «ese acceso debe estar abierto a la mayor brevedad posible» y garantiza que «los servicios de emergencia de la Diputación están trabajando duro para hacerlo».