Imagen del derrumbe en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago.

Ponferrada activa el nivel 1 de emergencia por la entrada de materiales en la estación potabilizadora

El Ayuntamiento achaca la situación al derrumbe en la carretera de Peñalba de Santiago

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:46

El Ayuntamiento de Ponferrada ha activado el nivel 1 de emergencia de Protección Civil, ante la previsión de la pérdida de calidad del agua de distribución domiciliaria.

Además, ha convocado el Comité de Coordinación de Emergencias Municipal tras la situación de extrema gravedad generada por la llegada masiva de barro y piedras a la estación potabilizadora, consecuencia del derrumbe de la ladera sobre la carretera de Peñalba, titularidad de la Diputación de León.

Este episodio ha provocado un incremento súbito de la turbidez del agua que, según la información facilitada por la empresa concesionaria del servicio, podría derivar en la falta inmediata de agua potable en un plazo estimado de entre tres y cinco horas.

Puntos de abastecimiento

Ante esta posibilidad, el consistorio solicita a la población un uso responsable del agua e informa que instalará puntos de abastecimiento de los que se dará cuenta a través de la web municipal de las redes sociales y de los medios de comunicación.

Asimismo avanza que continuará informando puntualmente de la evolución de la situación y de las medidas que se vayan adoptando.

