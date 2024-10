«Tenemos la mejor Oncología de la comunidad con lo mejorcito de todos los hospitales»

Carmen Ramos Jueves, 17 de octubre 2024, 09:20 | Actualizado 10:28h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Trabajadores y compromiso. Son los dos ejes que marcan la hoja de ruta del nuevo responsable de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi). Juan Ortiz de Saracho Ortiz de Saracho tiene la vista puesta en Oncología donde la crisis ya «está controlada completamente», destaca, tras un mes de trabajo intenso desde su llegada al cargo, pero sin perder de vista el resto de especialidades para garantizar la asistencia a los bercianos y lacianiegos con la calidad como premisa. Todo ello gestionando un área sanitaria en la que valora especialmente la labor de sus profesionales y teniendo claro que es necesario cambiar su imagen y vender sus recursos, que son muchos, para que los facultativos lleguen al Bierzo y se queden.

Cumple un mes al frente la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo en un momento especialmente convulso, ¿cómo ha sido el desembarco?

Es un desembarco basado en la responsabilidad. Era un momento en el que todos veíamos cómo estaba yendo el hospital y queríamos hacer algo por él, unos de una manera y otros de otra. Surgió esto así, además de una manera muy inmediata, y me pareció que mi forma de colaborar era aceptar esa responsabilidad. Ese es mi compromiso con este hospital y con este área que los quiero como míos.

¿Cómo se decide uno a tomar las riendas de un barco que amenaza con hundirse?

Esto es como todo. Cuando uno tiene que iniciar un proyecto los hay fáciles y los hay difíciles, depende un poco cómo te lo plantees. Recuerdo que en el 2019 cuando Adolfo Suárez me ofreció la dirección del Hospital de León, el Caule, el proyecto era estupendo, partíamos de donde partíamos, íbamos a hacer un montón de cosas, pero en febrero de 2020 vino el Covid y fue un cambio radical.

Creo que hay momentos de crisis en los que hay que intentar hacer un cambio de rumbo y, en ese caso, cuando el consejero y el gerente regional pensaron que era conveniente me lo plantearon. Yo todas estas cosas me las planteo como un reto, intentando aportar mi mayor capacidad y compromiso y con muchas ganas. Sé que es muy complicado pero esto al fin y al cabo es como cuando se te pincha la colchoneta, poniendo el mismo símil. Estás en una colchoneta en medio del mar pero sigues remando hasta que llegas a la orilla, y a lo mejor llegas con ella desinflada, pero llegas. La idea es llegar otra vez a la orilla, arreglarla y volver a levantarse otra vez y salir al mar. Este es el planteamiento que me vino a mí. Es verdad que fue una cosa como muy rápida pero cuando quieres a un hospital, a un área o a alguien, lo que intentas siempre es poner los medios posibles para solventar el problema.

¿Hace aguas la sanidad pública en El Bierzo o, utilizando un símil asistencial, está en la UCI?

Es una situación difícil, hemos pasado por muchos ciclos a lo largo de estos años, buenos, malos o menos buenos y hemos salido adelante. Es un momento estructuralmente difícil pero no solamente para la sanidad en El Bierzo sino para toda España. Es una situación de conflicto a nivel de la sanidad en general y creo que rascando en muchos sitios se puede obtener una información muy parecida. Sólo hay que entrar en las sociedades médicas y científicas y ves las ofertas de empleo y no tienes absolutamente ningún problema para irte a trabajar donde quieras. No es tanto la gente que se ha ido fuera, que es verdad que ha habido mucha que se ha marchado porque les pagaban mejor.

A mí hace poco me han mandado una oferta de Noruega como neumólogo para irme a trabajar allí. Quiero decir que médicos...Digo España pero me da la impresión que es un tema más europeo. Sí que es verdad que a lo mejor en el 2030 o 2031 volvemos a estar en la situación del 95 o 97 que no había trabajo y estábamos en paro. Quiero decir que hemos pasado de estar en paro, a tener dificultades, a elegir dónde queremos ir y volveremos probablemente a repetir el ciclo.

Esto es un péndulo y es verdad que los cambios tienen que venir a otro nivel. Hay que hacer una previsión desde las instituciones que deben de hacerla en España, en el resto de Europa también igual, pero creo que hay organismos que se tienen que encargar de todos esos aspectos.

Pero, ¿qué previsión se puede hacer si el argumento es que no hay médicos?

Tienes que conocer la gente que trabaja contigo. Si en mi servicio o en uno cualquiera la edad media es entre 35 y 40 años y tengo cinco personas, cuando lleguen a los 65 voy a tener que darme cuenta que no una persona sino cinco se me van a ir, luego tendré que hacer ese cálculo y esa predicción para saber cuántos médicos tengo en esta edad, en esta o en la otra, y cuál es el índice de reposición que puedo tener en cada una de las especialidades.

Tengo que saber también por qué mucha gente abandona la especialidad porque concretamente Oncología casi el 38% de los oncólogos cambian de línea de trabajo, muchas veces por el síndrome del quemado o por la presión emocional que a veces supone manejar este tipo de pacientes. Hay una serie de elementos que tienes que valorarlos e ir incorporando gente de determinadas edades para que la pérdida sea la menor posible y poder ir recuperando, pero no puedo perder cinco porque voy a recuperar uno y me voy a quedar con menos cuatro.

Esa es la previsión que había que haber hecho tiempo atrás, entonces a veces nos pasan estas cosas porque no se hizo el trabajo. Yo vengo, además, de una generación, la del 94, que terminamos la especialidad cuando todavía era el Insalud y que no teníamos trabajo en ningún sitio. Me recorrí de Madrid al Norte hasta Islas Baleares para encontrar trabajo, terminando la residencia, y también visité este hospital. No cogí y dije voy a seleccionar sino que este fue uno de los hospitales que vine a visitar y luego me llamaron de Huesca, de Baleares, pero te llaman de forma que se jubila uno y si quieres venir, pero ya en este momento te has acoplado, haces tu vida, que es lo que dijo yo, empiezas a tener un proyecto de vida y cambias.

Los problemas de falta de médicos y la crisis de Oncología marcan la hoja de ruta de la actualidad. Este martes 15 de octubre el colectivo ciudadano OncoBierzo presentó 70.000 firmas en la Consejería de Sanidad reclamando facultativos, ¿tienen razón?

Esas son unas reclamaciones que ellos lógicamente pueden hacer. Lo que sí es importante saber cuál es la realidad de la situación, que vas a la bolsa de empleo y no tienes facultativos para contratar, entonces lo que hay que hacer es atraerlos, tienes que captar a esos médicos. Cómo se captan, pues cambiando la imagen del hospital, del área, incluyendo la tecnología.

Para eso nosotros estamos incluyendo, con el apoyo de la Junta, tecnología punta como puede ser la cirugía robótica, un nuevo robot para colocación de prótesis de Traumatología, el escáner digital de campo claro para Anatomía Patológica, una nueva torre laparoscópica para Ginecología... Estamos haciendo inversiones económicas muy importantes que son las que contamos para que la gente vea que este hospital existe, que es un hospital de 400 camas, de área, importante, y que hay un profesionales excelentes que hacen un trabajo espectacular.

Tenemos que conseguir que la gente venga aquí para que se planteen un proyecto profesional y personal, porque pueden hacer el proyecto profesional pero a veces si no tienes el personal te vas porque tu vida a lo mejor está en otro sitio. Lo que tenemos que hacer es atraer la vida aquí. Cómo lo hacemos, pues no solamente en el hospital, y he insistido mucho este mes con todas las personas que han venido a verme. Es muy importante lo que es la estructura externa, tienes que aportar mucho fuera, tienes que aportar trabajo, generar ocio, hacer propaganda de todo lo bueno que tú tienes y facilitar, hacer paquetes turísticos para que la gente venga y te conozca. La Noche Templaria, Las Médulas, los Ancares, el magosto, los pimientos, la pera conferencia, el vino... Si tú eso lo exportas las gente viene y quiere conocernos porque ahora la gente de entrada no quiere conocernos y eso es lo que no puede ser.

Y, ¿por qué?

Una de las razones es que la gente que quiera venirse aquí tiene que saber que si le pasa algo tenemos un centro de garantías absolutas para el manejo de lo que tiene. Cuando quieres atraer talento es muy importante decir estoy en Baleares, no conozco El Bierzo, me han hablado muy bien de él y de todas las cosas que se hacen aquí. Soy médico, enfermera o auxiliar voy a entrar para ver un poco como es el hospital, pongo en Google Hospital del Bierzo y veo las noticias de los cinco últimos años y entonces digo casi mejor voy a pasarme a otro lado porque casi todo lo que hemos sacado, de alguna manera, no han sido noticias del todo buenas, por muchas razones. ¿Las hay? Sí, ¿Muchas? También, con jornadas, congresos, tenemos una actividad científica importantísima, tenemos un centro de excelencia como es el Ponferrada II desde hace muchos años...

Estamos hablando de que aquí se hacen muchas cosas de calidad y muchas son reuniones regionales, nacionales e internacionales quiero decir que esto tiene un auge y eso es lo que tenemos que promocionar. Cuando la gente viene aquí no solamente promocionas lo científico sino que también promocionas lo cultural y eso lo hace muy bien el alcalde. Por eso es muy importante que esa promoción se haga y se transmita en redes sociales queriendo a tu tierra. Lo malo lo solucionaremos aquí pero lo bueno lo mandas fuera.

Ampliar Ortiz de Saracho, durante la entrevista en su despacho de la gerencia de la Gasbi en el Hospital del Bierzo. Carmen Ramos

¿Eso va a traer médicos al Bierzo?

Inmediatamente no pero intentaremos que eso sea así. Ahora mismo no hay un problema de contratos. Dentro de una semana o diez días va a salir la estabilización y saldrán plazas aquí. A mí me gustaría que se cogieran, otra cosa es que la gente, como digo yo, entre en Google vea y diga pues casi mejor miro si tengo otras posibilidades...Nuestra labor ahora mismo es conseguir trabajadores y compromiso y para eso tenemos que darle una vuelta a todo esto.

A día de hoy, ¿cómo está la situación en Oncología?

Controlada completamente. La parte de consultas externas está perfectamente, tenemos nuestro calendario de octubre, ya el de noviembre, estamos elaborando el de diciembre. Hay varias cosas que tenemos todavía que engranar bien porque no estamos, por decirlo así, como nos gustaría, pero sí es verdad que estamos trabajando para ello. Hay cosas que tenemos que engranar y facilitar y esa parte de engranaje no se ve de forma tan inmediata pero se verá a corto plazo. De hecho tuvimos la reunión con parte del servicio hace 10 o 12 días y ya ellos mismos veían cambios en lo que era la actitud de la gente. Qué hay cosas que mejorar, por supuesto, qué las mejoraremos, en ello estamos.

Hay mucha gente y muchos servicios que han colaborado como el de Medicina Interna que es clave, es la madre de la medicina y ha trabajado mucho con nosotros en nuestro centro, es un servicio que ha dado mucho soporte a muchas especialidades cuando hemos tenido algún problema con ellas y ahora en Oncología nos están dando un soporte muy importante y les doy las gracias. También tengo que dar las gracias a todos los oncólogos que trabajan con nosotros, también a los jefes de Oncología y a las direcciones y las gerencias de esos hospitales que nos los facilitan. Esto no es un trabajo de uno solo, es un trabajo en equipo y lo tienes que engranar bien.

¿Cómo está ahora la situación?

Ahora mismo la plantilla orgánica son cuatro. De esos tuvimos los cuatro. Dos de ellos se trasladaron en mayo con el concurso de traslados, que es un derecho del trabajador. Dos se fueron y los otros dos han estado trabajando de forma intermitente. Una de ellas cogió una baja y el otro ha trabajado de forma intermitente pero ahora mismo está en activo, ya empezó la semana pasada.

La cobertura asistencial que tenemos a día de hoy, y ya viene de días atrás, en el servicio de Oncología es correcta, adecuada y suficiente. Creo que tengo el mejor servicio de Oncología de toda la Comunidad porque tengo lo mejorcito de todos los hospitales que vienen aquí y nosotros queremos cuidarlos.

¿Y qué pasa con planta, porque los familiares de los enfermos se quejan de que no los están viendo oncólogos?

En todos los hospitales de nuestro nivel, nosotros somos de nivel 2 de los cuatro importantes que hay, la planta de Oncología la ve Medicina Interna. Oncología es una especialidad que es fundamentalmente ambulatoria, puede tener algunos ingresos, pero suelen ser pocos, suelen estar seleccionados con unos criterios concretos y el planteamiento que se hizo con Oncología no de tratar al paciente oncológico sino de dar una cobertura global.

Comentaba antes que la Medicina Interna es la madre de todas las especialidades, luego si es así y todas venimos de ahí está claro que quien mejor y mayor cobertura puede dar al paciente global es Medicina Interna, que no significa que otras especialidades no lo puedan hacer en un momento determinado pero Medicina Interna debía ser la principal. Pero estamos hablando de lo que ese las comorbilidades asociadas al paciente oncológico pero no de poner un tratamiento oncológico que la decide el oncólogo y lo ha decidido siempre, y eso ha sido así.

Aquí partíamos de que en un momento determinado estratégicamente se decidió que fuera un oncólogo pero los hospitales de nuestro nivel, todos los hospitales de nuestro nivel, la planta de Oncología la lleva Medicina Interna.

Osea, que no es un caso excepcional lo que está ocurriendo...

No, no, en absoluto, por eso agradezco a Medicina Interna que esté haciendo el esfuerzo que está haciendo porque es verdad que partíamos de una situación un poco diferente, atípica con respecto al resto de hospitales donde lo asume Medicina Interna.

¿Va a seguir siendo así?

Bueno, lo que queremos en principio es que las cosas tengan una continuidad de alguna manera. Cuando nosotros veamos cómo van las cosas, de qué disponemos, a lo mejor si tenemos que hacer algún cambio funcional lo hacemos. En ese sentido no va a haber problemas. No somos algo inerte, somos algo que nos solemos adaptar a las circunstancias entonces lo que nos interesa, que no podemos perder de vista, es atender al paciente con garantías.

Esa atención ¿hoy está garantizada y lo ha estado durante la crisis en el servicio de Oncología?

Sí, sí, se ha hecho en todo momento.

¿Se puede trasladar así un mensaje tranquilizador a las familias y a los enfermos?

En este sentido sí. Otra cosa es que si alguien mete entrevistas o comentarios del mes de mayo yo no digo nada pero eso no es real, la realidad es otra. Lo que no puedes decir sin conocimiento que hay esto cuando no lo hay y ni siquiera lo has preguntado. Cuando uno está en este puesto o de aquí para arriba tiene que decir la realidad como es, que luego la percepción individual es diferente, pero a fecha de hoy pero ya antes era así. No tengo ningún paciente que no tenga cita, puede haber llegado hoy una o uno y no se le ha dado, pero los pacientes están citados, las revisiones están citadas, los tratamientos se están poniendo absolutamente todos y ahora mismo estamos elaborando el calendario de diciembre.

¿Qué queremos? La continuidada asistencial. ¿Cómo la logramos? Consiguiendo que a los pacientes les vuelva ver el mismo médico que les vio inicialmente y que les dio el tratamiento, pero no podemos confundir lo que es la revisión de la enfermedad con lo que es la línea de tratamiento que en un paciente oncológico cuando tú estás poniendo ese tratamiento a lo mejor son dos, tres, cuatro o cinco ciclos y cada uno de ellos, en algunos casos, necesitan tener una analítica, una prueba previa para poder autorizar el ciclo, lo que se llama validación del tratamiento, que no necesita ser el mismo oncólogo que le ha visto el primer día porque simplemente es ver que los leucocitos estén bien, que el hemograma esté bien, lo que es analizar un parámetro y decirle a la enfermera y a Farmacia que suba el tratamiento, se le pone.

Otra cosa es cuando le corresponde, después de haber completado la línea de tratamiento, la reevaluación, eso es lo que nosotros queremos conseguir, que es lo que ellos piden, lógicamente. En ese punto es donde queremos que el mismo médico que le vio le vuelva a ver, para eso se han creado agendas personalizadas. Estamos intentanto engranar eso y no es tan fácil hacerlo.

Dentro de eso la otra forma que tenemos es organizarlo por órganos y sistemas porque nosotros tenemos dos oncólogos que se dedican a pulmón, dos a la mama, pues si tienes un cáncer de pulmón y te ha visto uno y tengo un equipo de dos y te ve otro, tambiés es de pulmón específicamente. Lo que intentamos es que estén muy bien atendidos. Los oncólogos, como todos, tenemos una formación general pero luego también nos dedicamos muchas veces a algunos aspectos más concretos de la especialidad, eso lo tenemos también reflejado.

Ampliar El responsable de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, en uno de los pasillos del hospital. Carmen Ramos

Por lo que está contando parece que no cuadra la realidad que se está dando con lo que está usted manifestando...

Una cosa es la pasada y otra cosa es la actual. Yo digo lo de siempre, estos cambios tú no los puedes saber, si un ciclo es un de mes o mes y medio, hasta que no pasa no lo voy a volver a ver, que venga alguien y que me diga que las últimas cuatro, cinco o seis veces me ha visto uno diferente, sí seguramente sea así, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que hacemos desde que estamos aquí, que cambiamos, tenemos el calendario y los días. Yo concretamente sé quién viene, como viene, de qué manera, qué patología va a ver, porque cada uno sé lo que me lleva, sé que el día 21 me viene, además, una oncóloga que estaba de baja de León y me viene ver el colon y que va a venir y va a hacer agendas por la mañana y por la tarde, una persona muy implicada, como todos los que tengo que vienen aquí, por eso digo que ahora mismo tengo una Oncología envidiable porque la gente me viene y está muy comprometida. Insisto, es muy importante no solo trabajar sino el compromiso y nosotros aquí lo que buscamos es el compromiso.

¿Los enfermos y sus familias pueden estar tranquilos respecto a la atención que se les está prestando ahora mismo?

Sí, mi mensaje es de tranquilidad, es un mensaje de garantía de asistencia. Eso es así, no hay dudas. Los profesionales que tengo son excelentes.

Hablemos de Radioterapia, otra de las demandas para la sanidad pública del Bierzo, ¿en qué punto está el proyecto y cuándo se podrán a comenzar a dar los tratamientos?

Eso todavía tardará un poquito porque hay que cumplir una serie de plazos que legalmente se necesitan. Hay que hacer la licitación, que creo que ya se está en ello, y lógicamente hay que cumplir requisitos que son legales, no podemos saltarnos ninguno de ellos. El compromiso lo tenemos y se están haciendo las actuaciones para ello. El plazo siempre será lo antes posible pero cumpliendo los plazos legales.

¿Hay espacio y se está trabajando en ello?

Sí, sí, tenemos ya un espacio donde estaba el archivo, esa es una parte, y luego hay otra que hay que modificar que es una parte externa pero que tenemos zona para poder hacerlo.

¿Más pronto que tarde?

Yo espero que sí porque, además, probablemente en dos semanas vendrán de Infraestructuras, osea que tenemos concertados contactos para hacer eso, pero como todo, cuando vas a hacer una casa necesitas una licencia, tienes que llevar el proyecto, hay empresas que tendrán que decir yo lo quiero presentar sus proyectos, sus plazos, hacerlo y dársela lógicamente a quien más garantías nos dé. La intención y los hechos demuestran que eso es así, entonces tardaremos los plazos adecuados para ello. Acortaremos todo lo que podamos pero siempre dentro de los plazos legales.

¿Este mismo año se podrán ver obras?

Lo primero que hay de forma inmediata es el tema de Rehabilitación. En esa zona tenemos que empezar con esas obras y esa es la parte en la que tendremos que centrarnos. A partir de ahí tendremos que hacer una serie de movimientos en el hospital pero lo primero que tenemos que hacer es recuperar esa planta que teníamos para ello.

¿Sabría decirme cuántos procesos se han externalizado a la sanidad privada desde que se puso en marcha?

Los datos exactos numéricos no los tengo. Es verdad que en muchas cosas solemos hacer conciertos externos, suele haber en cupos se derivan determinadas patologías, en las que se pueden hacer, y hay unas cosas que son concretas y otras que si se llama externalizar lo remitimos al hospital nuestro de referencia, osea, que hay determinadas cosas que siguen yendo al Hospital de León que es nuestro centro de referencia. Concretamente para la Radioterapia, hay otras cosas que se han hecho en la Clínica Recoletas y mientras no tengamos nuestra unidad de Radioterapia pues tendremos que hacer el soporte en algunas de ellas, pero contando con las personas que nos dan a nosotros soporte.

Ha habido muchas críticas por el hecho de que se invierta dinero público en la sanida privada en este sentido, ¿son necesarias esas externalizaciones?

Es importante que exista una colaboración entre la sanidad publica y la sanidad privada, creo que es mejora para el paciente. Lo que es importante es que la sanidad pública tiene que ser de alguna manera garante de que la atención en la sanidad privada sea la correcta. Creo que tenemos una buena sanidad privada y que nos da un buen soporte, se hacen conciertos de determinadas patologías en todos los centros y eso se hace para intentar aliviar la presión.

Hablando de equipamientos, ¿cuándo se acometerán las obras del nuevo aparcamiento del hospital?

Hay que tener en cuenta dos cosas. Tenemos un aparcamiento envidiable, entre comillas, porque somos el único de hospital de la comunidad que creo que no se paga, eso ya es el punto más envidiable tenga las limitaciones que tenga, es gratuito. Además, no todo el mundo necesita aparcar al lado de la consulta, creo que hay otras zonas donde también se puede aparcar y dar un paseo hasta el hospital. En este sentido, una de las cosas que había hablado con el alcalde y que habíamos planteado de forma conjunta es de alguna manera plantear una reorganización de toda la parte externa para dar mayor soporte.

Otra cosa es que si todos traemos el coche y hay 160 plazas de aparcamiento bajo techo es imposible que podamos aparcar todo los trabajadores de la mañana, es evidente. Y luego hay que cuidar el aparcamiento, no se puede coger, subirse a las aceras, destrozar, hay que cuidarlo como respetas tú tu casa, no te vas pegando golpes con las columnas. Es verdad que tenemos que hacer una parte de asfaltado que lo tenemos ya para hacer y eso va a mejorar porque hay zonas que están muy mal. Esa dotación la tenemos ya presupuestada para ponernos en funcionamiento ya, lo haremos muy pronto.

¿Dónde queda la sanidad rural para el gerente?

Para mi es tan importante como la urbana o la semiurbana. Es verdad que tenemos los recursos que tenemos y que tenemos que utilizarlos con eficiencia, entonces todo requiere un análisis para poder dar un resultado. Me consta que hay mucha gente que hace muchos kilómetros al mes para atender a determinados pacientes. La reordenación del área es un tema que a mi no me compete pero que a lo mejor en un momento determinado tenemos que plantear, sobre todo tener los datos, de qué se hace, cuántas urgencias, de qué manera, a cuánta población, cómo se atiende, porque también se pueden valorar muchas opciones. Nuestro objetivo siempre es mejorar la atención a nuestros pacientes y nuestro objetivo va desde los Ancares hasta Torre del Bierzo. Lo importante es que colaboremos y seamos sensatos todos.

¿Acabará el Hospital Universitario del Bierzo siendo un centro satélite de León?

No. El Hospital del Bierzo tiene entidad suficiente, porque es un hospital de área. Este hospital tiene una cartera de servicios muy potente y mucha gente que quiere trabajar muy bien. Nuestra cartera de servicios ha ido creciendo, hablo del hospital y del área, porque tenemos unos profesionales excelentes, estoy encantado con ellos, desde el primero hasta el último y todos tienen su importancia desde la limpieza hasta a mí. Esto es un barco que si está hundido no se levanta solo, los remos no solamente son los del hospital. Nosotros tendremos unos remos y un timón pero necesitamos otros brazos y son de aquí. La pregunta que tendría que trasladarse es cómo puedo yo ayudar a mi área de salud, a mi comarca y a mi región, siempre en positivo.

