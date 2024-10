OncoBierzo, la voz de los enfermos de cáncer que nació del «hartazgo» en una planta de hospital

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 7 de octubre 2024, 08:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Llevan poco menos de un mes en acción pero se han dejado oír alto y claro. Familiares y pacientes oncológicos de la comarca se han unido para alzar su voz y dejar de manifiesto su «hartazgo» ante la falta de oncólogos en el Hospital Universitario del Bierzo. Están cansados de «parches» y de promesas que nunca se cumplen mientras ven como la enfermedad, que no sabe de tiempos y esperas, avanza inexorablemente.

José Miguel Abraila, Elisa Marqués y Tamara Lamas son algunas de las caras de OncoBierzo, tres bercianos y bercianas, familiares de enfermos de cáncer de la comarca que se han cansado, han dicho basta y se han lanzado a defender lo que creen que por derecho les corresponde: una sanidad pública de calidad.

La «incertidumbre, inseguridad y desamparo» que les está generando la falta de especialistas en el primer centro sanitario de la comarca les llevó a unirse un día en la planta donde estaban sus familiares ingresados para presentar reclamaciones masivas en el servicio de Atención al Paciente y extender su malestar a través de las redes sociales.

Fue su primera acción ante «la frustracción que había en planta que era ya insoportable», explica José Manuel Abraila. «Es que ni siquiera los servicios mínimos para tratar este tipo de enfermedades se cubren», apostilla Elisa Marqués, que vive el día a día de la enfermdad de su padre. «Cuando empiezas a recoger las reclamaciones y lees los testimonios, porque uno tiene su experiencia personal pero es que los hay más graves, es impactante cómo se ha llegado a esta dejadez, esto no puede estar pasando», señala.

A renglón seguido empapelaron de carteles los establecimientos de la ciudad para denunciar la falta de médicos en el primer centro sanitario de la comarca. Un problema que consideran que va más allá de Oncología y que afecta también a otras especialidades como es el caso de Cardiología o Traumatología.

«Nos están parcheando»

Las denuncia de OncoBierzo se extiende también a los retrasos que acumulan las pruebas e incluso las lasrgas esperas que tienen que soportar los propios enfermos en las consultas. «Hay pacientes externos que tienen que estar esperando tres y cuatro horas a que se les pase consulta y la consulta de oncología es de cuatro minutos porque los médicos están saturados», lamenta José Miguel Abraila. Todo ello antes de afrontar una sesión de quimio de otras cuatro horas. «Es que ya no es solo la espera, es el tratamiento», apunta Elisa. «Eso si no falta el médico y no puede haber tratamiento ese día», subraya.

En ningún caso entienden cómo se ha podido llegar a esta situación «con dos vacantes, dos bajas y sin cubrir esas plazas». Lamentan que lejos de solucionar el problema «nos están parcheando con médicos que vienen de fuera» con los que quieren garantizar la asistencia a los enfermos de cáncer de las comarcas del Bierzo y Laciana. «Claro, clínicamente ellos exponen que estamos cubiertos pero los cuidados que deben acompañar a este tipo de enfermos no existen», recalca Elisa Marqués.

Desde OncoBierzo evidencian, además, la «inseguridad» que provoca tanto en enfermos como en sus familiares el hecho de acudir a las consultas y ver cómo cada vez les atiende un médico distinto. «Es un poco inhumano, cada vez es una cara desconocida, que no conoce bien tu informe y tienes que estar atento y en algunos casos ha habido equivocaciones», denuncian.

José Miguel Abraila, Elisa Marqués y Tamara Lamas en la puerta principoal del Hospital del Bierzo para el que piden oncólogos.

Se sienten «desamparados»

Hablan incluso de «justicial social» teniendo en cuenta que «nosotros pagamos impuestos aquí igual que en cualquier sitio», señala Tamara Lamas. Ella acompaña también a su padre en su tratamiento para combatir el cáncer de páncreas que le diagnosticaron hace un año y ha vivido, como tantas otras familias, «el desamparo que se siente al estar allí y ver que a tus familiares no los están atendiendo en condiciones». «Tanto para las familias como para el propio paciente es un bombazo psicológico brutal porque te sientes que con una enfermedad grave te dejan un poco morir, te dan una asistencia paliativa», asevera.

El colectivo, que no sabe de colores políticos ni de banderas, reconoce el esfuerzo y la sobrecarga de los médicos cuando creen que tienen que disponer de tiempo suficiente para poder atender con garantías a los enfermos. «Es un tratamiento que tiene que ser bastante individualizado y cómo van a organizar el tratamiento cuando no tienen tiempo». A ello se suma la parte emocional. «Necesitas otra forma de tratar», incide Elisa.

«Un error» aplazar las protestas

Con su arrojo, decisión y fortaleza a pesar del duro momento que atraviesan, los familiares de enfermos oncológicos de la comarca desconfían de que las medias anunciadas por el nuevo gerente, Juan Ortiz de Saracho, se lleguen a plasmar en hechos. Por ello, consideran «un error» la decisión de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana de aplazar la movilización prevista para el día 19 de octubre.

«Es un movimiento que pertenece a la ciudadanía y creo que es el momento, no sé a qué hay que esperar, porque no va para él sino para la Junta de Castilla y León», apunta Marqués. «Tiempo le damos todo el que quiera pero tiene que hacer algo», subraya José Miguel. «Lo que no tenían es que haber llegado nunca a esta situación, ese es el tema, ahora no se puede pedir tiempo cuando la gente no lo tiene», remarca Tamara.

La movilización de OncoBierzo ha traspasado fronteras y ya son más de 200 puntos donde se recogen firmas de forma presencial. La repercusión de la campaña en redes sociales ha multiplicado de tal forma sus acciones que la iniciativa lanzada a través de Change.org logró más de 20.000 apoyos en menos de 24 horas convirtiéndose en una de las campañas más fuertes.

Así las cosas, la batalla para ellos acaba de comenzar y ya advierten que están dispuestos a librarla «hasta que desfallezcamos», convencidos de que «hasta que no tengan los cuidados que se merecen siempre va a haber motivos para luchar».