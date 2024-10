Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 11 de octubre 2024, 11:30 | Actualizado 11:38h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La ministra de Sanidad, Monica García, conoce el problema de oncólogos en el Hospital Universitario del Bierzo y abordará la crisis en el servicio con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Este el compromiso trasladado al colectivo ciudadano OncoBierzo durante su participacion este jueves 10 de octubre en el programa '59 segundos' de La 1 de TVE, en el que se trató la situación de la sanidad en España. «Tenemos una reunión en los próximos días con el señor Mañueco y le trasladaremos todas estas procupaciones», indicó la ministra.

García aseguró que es conocedora de la difícil situación que atraviesa el servicio de Oncología del primer centro sanitario, con déficit de facultativos, y empatizó con los problemas que afrontan en su día a día los enfermos de cáncer de la comarca y sus familias.

«Conozco bien el caso del Bierzo porque tengo ahí lazos familiares y efectivamente que te atienda cada vez un oncólogo merma la calidad de la asistencia», señaló. «Que de cuatro consultas de Oncología solo haya una la merma¨, remarcó.

«Algún día es mucho tiempo»

El representante de OncoBierzo, José Miguel Abraila, fue el encargado de llevar la queja de familiares y enfermos oncológicos de la comarca ante la ministra de Sanidad luciendo una camiseta con el lema 'Algún día es mucho tiempo'. Así, trasladó a Mónica García la complicada situación que están viviendo en el Hospital del Bierzo y que él sufre de cerca con la enfermedad de su madre.

«Hace unos días ingresó, cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que no estaban siendo tratados en planta por oncólogos, que puntualmente venía uno, y el seguimiento se está llevando a cabo por parte de médicos internistas», indicó. «Cuando vas a una consulta externa te encuentras que cada día viene un médico de León, de Salamanca, de Valladolid, de diferentes localidades, y te puedes encontrar con la situación de tener tres o cuatro horas de espera», lamentó.

Desde OncoBierzo valoran el trabajo realizado por los médicos y profesionales sanitarios pero creen que no pueden hacer más porque no tienen medios. «En ningún momento estamos descontentos con el trato que se está dando por parte de los médicos y de los profesionales, simplemente denunciamos que no tienen medios», aseveró.

Destacó, en este sentido, que el problema de falta facultativos en Oncología se extiende también a otros servicios médicos como Cardiología, anestesista y radiólogos, «están sin medios».