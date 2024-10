Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 9 de octubre 2024, 12:03 | Actualizado 12:10h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El servicio de Oncología del Hospital Universitario del Bierzo se refuerza con la incorporación de médicos de cinco hospitales de la Comunidad, llegados de León, Salamanca, Burgos, Valladolid y Segovia, y la reincorporación de uno de los dos de plantilla que estaba de baja.

Son los «avances» que ha trasladado el gerente del Área de Salud del Bierzo y Laciana, Jesús Ortiz de Saracho, al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, en la reunión mantenida este martes 9 de octubre en el primer centro sanitario de la comarca. Un encuentro en el que la situación de la sanidad y, principalmente la crisis en el servicio de Oncología, han marcado la hoja de ruta.

Se trata de «temas que preocupan a ambas comarcas», destacó el mandatario comarcal tras el la reunión, consciente de que con estas incorporaciones «la situación ha mejorado».

De Saracho ha insistido en que desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) se sigue trabajando en las líneas estratégicas de actuación anunciadas en su primera comparecencia pública ante los medios, entre ellas conseguir «que sea el mismo oncólogo el que trate a los pacientes y que no haya cambios», tal y como remarcó en la reunión con Ramón.

Se necesitan médicos en planta

El gerente del hospital reconoce que la situación es más complicada en el caso de la atención por especialistas de los enfermos de cáncer ingresados en planta donde «sería necesaria una plantilla mayor de oncólogos», apuntó el presidente del Consejo. No obstante, dejó claro que «los cambios de tratamiento los van a decidir siempre oncólogos», subrayó.

En el encuentro el gerente de la Gasbi adelantó que el plan integral en el que trabaja la Junta para El Bierzo «está avanzado» y destacó que la situación también ha mejorado en especialidades como Cardiología con la incorporación de un nuevo facultativo que viene de otro hospital.

«He visto una voluntad real de mejorar la situación», indicó Olegario Ramón, que no ha dudado, no obstante, en reclamar el apoyo de la Junta para salvar la crisis de la sanidad en El Bierzo. «Que la consejería de Sanidad y Sacyl ayuden al gerente porque por mucho que trabaje si no tienen la complicidad la situación va a ser difícil que mejore», concluyó.