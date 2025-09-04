leonoticias - Noticias de León y provincia

Antonio Maíllo y Juan Gascón recorren los pueblos afectados por los incendios en León. IU

Izquierda Unida visita Las Médulas con organizaciones sociales y personas afectadas por los incendios

Antonio Maíllo, coordinador federal, y Juan Gascón, coordinador autonómico, recorren los pueblos afectados por los incendios en León

León

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:10

Organizaciones ecologistas y representantes de los Ayuntamientos de los principales pueblos afectados por los incendios en la zona de Las Médulas han recibido ha al coordinador de federal Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y el coordinador autonómico, Juan Gascón, este jueves.

Los representantes han recogido las problemáticas expresadas por las personas afectadas por los incendios y las organizaciones sociales para trasladarlas a propuestas parlamentarias. «Ha habido una falta de responsabilidad por parte de la administración autonómica casi delictiva», expresó Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Páramo de Sil. El municipio, uno de los más afectados por los incendios, recibió al coordinador federal y el coordinador autonómico de Izquierda Unida, Juan Gascón. «Vamos a contar lo que ha pasado hasta que a quien ha tomado esta decisión le salen los colores», expresó Alicia García, alcaldesa del municipio. «Esto es una negligencia», continuó la alcaldesa, «alguien tomó la decisión, alguien decidió que aquí no hacía falta que viniera nadie».

En el encuentro, los representantes de Izquierda Unida manifestaron las propuestas que desde la organización trasladarán para una mejor gestión de los montes: un servicio 100% público, la incorporación de una renta mínima garantizada que fije población en el medio rural y el concepto de regeneración forestal. «Un señor que dice que la prevención es despilfarro lo ha dicho todo», afirmó Antonio Maíllo. «Nos hemos sentido abandonadas», expresa a los representantes Elena, habitante de Caracedo, un municipio al pie del parque Natural de las Médulas, «se han tapado más las vergüenzas que preocuparse por los incendios».

Sergio, bombero voluntario del mismo municipio, les trasladó su experiencia llevando bocadillos a sus compañeros por falta de previsión y avituallamiento. «No dejo de repetirlo», afirmó, «acordaos de nosotros también en invierno». Antonio Maíllo trasladó a las organizaciones la necesidad de tener estos derechos garantizados por una administración que gestione los montes de manera responsable y con un sistema 100% público. «Es momento de que León no se olvide», afirmó Antonio Maíllo.

