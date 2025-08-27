leonoticias - Noticias de León y provincia

Los reyes, acompañados del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su visita a las Médulas.

Los reyes, acompañados del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su visita a las Médulas. Peio García

Los reyes visitan Las Médulas: «Hay mucho que hacer para sacar adelante la economía de la zona»

Los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, visitan la zona para conocer de primera el estado en el que ha quedado el paraje Patrimonio de la Humanidad tras el incendio

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Las Médulas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:20

«Se ve muy claramente la dimensión de la tragedia pero hay mucho momentos donde se puede percibir la esperanza del futuro porque lo principal se ha podido salvar», asegura el rey Felipe VI a los presentes en su visita a las Médulas antes de la reunión con los alcaldes.

Los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, visitan el paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, para comprobar de primera mano el daño del fuego en la comarca. El incendio declarado en la localidad de Yeres en la tarde del sábado 9 de agosto y que, posteriormente, se unió al de Llamas de Cabrera, provocó una enorme destrucción en el pareja, así como en las localidades de la comarca donde varias viviendas han quedado arrasadas. Felipe VI y doña Letizia realizaron una primera visita en la comarca zamorana de Sanabria para posteriormente visitar Las Médulas desde el mirador de Orellán, uno de los lugares emblemáticos desde donde se puede observar la icónica imagen de los picachos de la antigua mina de oro romana. Allí estuvieron acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Con rostro serio, ambos monarcas escucharon de forma detenida las explicaciones aportadas por uno de los directores de extinción del incendio.

Atención a «sus necesidades»

Posteriormente los reyes regresaron a la Casa del Parque de Las Médulas, en Carucedo, donde fueron recibidos por su alcalde, Alfonso Fernández, además de los alcaldes de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, el de Borrenes, Eduardo Prada, y los presidentes de la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel y Olegario Ramón, respectivamente.  A las puertas del centro, centenares de vecinos gritaron «vivan los reyes» y algunos pidieron la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León.

La visita finaliza con una reunión en la que Felipe VI y doña Letizia escucharán las peticiones de los alcaldes y pedáneos del espacio Patrimonio de la Humanidad. Pero antes de eso, Felipe VI trasmitió a los medios de comunicación que las conversaciones que están manteniendo con los vecinos «son de atención a sus necesidades, de saber cómo han vivido este episodio, de entender cómo ven ellos el futuro y que necesidades tienen».

En la reunión posterior, han puesto en común «esta experiencia que es para ellos muy impactante en su vida más cotidiana, a parte del paisaje y la naturaleza que se ha destruido y del patrimonio personal de las familias y de las economías que dependen de lo que aquí se produce», ha remarcado el rey.

Para finalizar, Felipe VI insistió en que «hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas y muchas instituciones que tienen que trabajar en un propósito para sacar adelante la economía de la zona».

