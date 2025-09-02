La devastación de Las Médulas, a vista de pájaro Greenpeace documenta con imágenes desde el aire las zona calcinada por el incendio del paraje berciano Patrimonio de la Humanidad

Carmen Ramos Las Médulas Martes, 2 de septiembre 2025, 11:54 | Actualizado 12:15h. Comenta Compartir

Los castaños centenarios, las «auténticas joyas de la naturaleza» de Las Médulas, completamente calcinados. Son algunas de las imágenes realizadas a vista de pájaro realizadas por Greenpeace, de la mano del reconocido fotógrafo social y medioambiental Pedro Armestre, «que permiten documentar desde el aire la magnitud de la destrucción», destaca la organización ecologista.

En las instantáneas se puede apreciar como el incendio forestal que se inició en la localidad de Yeres, perteneciente al municipio de Puente de Domingo Flórez, y que llegó avivado por la ola de calor que se prolongó durante 16 días, transformó el paisaje de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, llevándose por delante sus característicos castaños centenarios.

Greenpeace ha sobrevolado también otras zonas arrasadas por el fuego en Galicia incluso puntos que no habían sido fotografiados hasta este momento en las comarcas de El Bierzo (León), de Sanabria (Zamora) o en la provincia de Ourense: en Larouco (el mayor de la historia de Galicia), Oímbra-Xinzo de Limia y Chadrexa de Queixa-Vilariño de Conso.

Las fotografías tomadas reflejan la devastación causada por las llamas en el que ya es uno de los peores veranos de la historia. Desde que hay registros, 2025 ostenta el mayor tamaño medio de grandes incendios forestales, con 8 de los 10 fuegos más graves de este siglo,

«Las imágenes recogen el impacto y la dimensión de la tragedia. Mientras que las consecuencias económicas de los incendios forestales están todavía por calibrar, la crisis incendiaria deja viviendas calcinadas, pueblos ennegrecidos, explotaciones agrícolas y ganaderas destruidas, negocios afectados y bosques y matorrales reducidos a cenizas, muchos de ellos integrantes de valiosísimos espacios naturales protegidos», apunta la organización ecologista internacional. Hasta la fecha son ocho las personas fallecidas, al menos 50 heridas y más de 30.000 personas desalojadas.

«Cada verano será peor que el anterior»

Un impacto social, económico y ambiental muy difícil de recoger con una cámara de fotos. «Desde el aire, lo que se ve no es sólo tierra quemada: son hogares perdidos, paisajes convertidos en ceniza y un futuro que se apaga. Es un país en llamas y una emergencia que ya no podemos permitirnos ignorar: si no se invierte en prevención y gestión forestal, cada verano será peor que el anterior», ha declarado el fotógrafo Pedro Armestre, que ha trabajado en 20 campañas de extinción de incendios forestales en primera línea de fuego y es colaborador habitual de Greenpeace.

La temporada de incendios forestales de este año sólo ha sido superada en 1985, 1978, 1994 y 1989. Según los datos de Greenpeace, la singularidad del 2025 es que se ha sobrepasado la media de hectáreas calcinadas de los grandes incendios forestales (GIF). Así, la media de los GIF ha ascendido a 6.100 hectáreas, cuando hasta ahora había sido de 1.500 ha/GIF. Es decir, cada gran incendio forestal está quemando cuatro veces más superficie de lo habitual. De los 10 fuegos más grandes de este siglo, 8 han tenido lugar en 2025]. «Estas cifras son un claro signo de cómo el cambio climático sigue acelerándose y agravando eventos meteorológicos extremos como incendios, olas de calor e inundaciones», remarcan.

Por ello, creen que «es urgente que se gestionen las masas forestales que son el escenario donde transcurre el fuego. Y que paralelamente se trabaje en el pacto de Estado para definir una hoja de ruta nacional ambiciosa con compromisos vinculantes, financiación estable, participación ciudadana, un sistema de rendición de cuentas y poner especial foco en aquellas personas en situación de vulnerabilidad», concluyó Mónica Parrilla de Diego, responsable de la campaña de incendios forestales de Greenpeace.