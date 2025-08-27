«Las Médulas también es un pueblo y nos hemos sentido muy solos» Los vecinos de la comarca agradecen la visita de los reyes a la zona, pero remarcan que «nos hemos sentido abandonados» desde el inicio del fuego el sábado 9 de agosto

Algunos de los vecinos que han esperado la llegada de los reyes en Las Médulas.

Carmen Ramos Las Médulas Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:35

«Nos sentimos abandonados». Con estas palabras Mónica Pérez, vecina de Las Médulas, espera la llegada de los reyes de España al Centro de Interpretación. Recuerda a los medios de comunicación congregados que «si no somos los vecinos el pueblo arde», algo que hemos contado en varias ocasiones, pero que ella quiere dejar claro porque, tal como insiste, «el Patrimonio de la Humanidad que se les llena la boquita y ha ardido todito, castaños milenarios, casas y de todo».

Mónica Pérez, integrante de la plataforma Ciudadanos Stop Incedios, considera que se culpa de una administración a otra, pero «desde arriba hasta abajo tienen todos la culpa, ni hay desbroces, ni te dejan quemar, no te dejan hacer nada y ellos tampoco lo hacen». La berciana recuerda que antes del los incendios realizó una de las rutas de senderismo de la zona y «aquello era horrible», asegura, en relación a la falta de limpieza del monte.

La visita de los reyes de España les ha vuelto a poner en el foco de todas las informaciones, pero la decepción se incrementa cuando se enteraron de que no visitarían la localidad. «Pensamos que iban a visitar el pueblo y a hablar con los vecinos, nos sentimos un poco abandonados que vengan al centro de interpretación está bien, pero también han ardido las casas», lamenta Pérez. Los vecinos quieren recordar que «Las Médulas es un pueblo también, no solo el monte. Y tienen que ver que viven vecinos en el pueblo y nos hemos sentido muy solos».

Un futuro «negro» en la zona

Las llamas llegaron a la comarca el sábado a las 16:30 con un fuego en Yeres que poco a poco se extendió sin encontrar freno a su paso. «No apareció nadie», lamenta Mónica Pérez mientras recuerda aquellos días. «Cuando llegó el fuego a Carucedo aparecieron cuatro camiones, pero hasta el miércoles todos los que estábamos aquí seguimos apagando castaños».

Y después de todo lo que ha pasado, Pérez afirma con rotundidad: «Creo sinceramente que no va a cambiar nada». La berciana considera que, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, «dentro de dos años o tres volverá a lo mismo», aunque las promesas de reconstrucción están sobre la mesa.

Mientras tanto el «futuro de la zona lo veo muy negro» y es que los graves incendios de agosto se han llevado consigo el mes más turístico en la zona y con él sus ingresos: «El mes de agosto, que es el sustento de medio año, no hay nadie en ningún sitio». Además, hay muchas familias en la comarca que viven de las castañas y el daño a este cultivo ha sido incalculable.

«Yo me acosté con una Médulas amarillas y me levanto ahora con unas Médulas de ceniza», lamenta una de las vecinas de la comarca. Fina insiste en que «no tienen que poner niveles» en relación a los incendios, sino que los niveles «los tienen que tener ellos, tienen que estar a la altura».