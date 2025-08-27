Los alcaldes de Las Médulas agradecen la visita de los Reyes y piden una recuperación urgente del paraje Los regidores de Carucedo, Borrenes y Puente de Domingo Flórez valoran la empatía mostrada por Felipe VI y Letizia y exigen coordinación entre administraciones para restaurar viviendas, infraestructuras y el entorno natural

Carmen Ramos y Álvaro Pérez Las Médulas Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:22 | Actualizado 19:33h.

Los alcaldes de los tres municipios que conforman el entorno de Las Médulas, Carucedo, Borrenes y Puente de Domingo Flórez, agradecieron este miércoles la visita de los Reyes de España al paraje Patrimonio de la Humanidad, recientemente afectado por un grave incendio. Durante un encuentro con Felipe VI y la reina Letizia, los regidores trasladaron la magnitud de los daños y reclamaron una actuación rápida y coordinada por parte de todas las administraciones para iniciar cuanto antes la recuperación.

El alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, señaló que vio a los Reyes «muy implicados» y reconoció el impacto que ha tenido el fuego en la zona: «Esto da mucho que pensar, con todo lo que ha pasado. Tenemos un recurso increíble para toda nuestra zona y creo que esto nos va a ayudar en este sentido, porque al final tenemos que dar un golpe en la mesa para decir 'que esto vaya para arriba'». Fernández subrayó que el turismo es, en estos momentos, «el único recurso que tenemos aquí», y que es esencial protegerlo y reactivarlo.

Desde Puente de Domingo Flórez, el alcalde Julio Arias expuso algunos de los problemas que podrían surgir tras el incendio, como el abastecimiento de agua. «Les estuvimos explicando cómo íbamos a tener problemas en abastecimiento de agua», señaló. Aunque celebró que en Yeres no se registraron daños materiales ni personales, hizo un llamamiento a la implicación institucional. «Les he invitado a que apuntaran ya en la agenda para volver dentro de 15 años y que vean cómo seguro la naturaleza y los vecinos han cumplido».

Eduardo Prada, alcalde de Borrenes, afirmó que durante la reunión se compartieron testimonios sobre cómo los vecinos vivieron el incendio. «Todos los representantes de los ayuntamientos hemos contado cómo hemos sufrido el incendio, cómo lo han sufrido nuestros vecinos», explicó. Además, pidió a los responsables públicos que actúen con rapidez: «Les hemos requerido que con toda celeridad puedan volver a recuperar lo que sea posible, sobre todo infraestructuras y viviendas, para volver a empezar».

En la reunión también participaron el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón. Courel recalcó que es necesario «aprender de los errores» y que la Junta de Castilla y León debe asumir una gestión clara del espacio. Recordó que durante años se ha reclamado una gestión unificada del paraje, y que esta tragedia debe marcar un punto de inflexión en la protección del patrimonio natural y cultural.

Por su parte, Ramón destacó que la visita de los Reyes fue un acto de escucha, y aprovechó la presencia de representantes del Gobierno y de la Junta para pedir que las ayudas lleguen cuanto antes. «He pedido que esas ayudas comprometidas por la Junta y las correspondientes en la declaración de zona catastrófica se agilicen, que la gente en el territorio empiece a ver cuánto es esa ayuda». Además, advirtió que este no ha sido un hecho aislado. «Ha sido trágico el incendio del Patrimonio de la Humanidad, pero también he puesto sobre la mesa que en el Bierzo hemos tenido otros cinco grandes incendios».