Lo que piden los vecinos de Las Médulas a los reyes Solicitan a Felipe VI que medie para que «no nos dejen en el olvido como han hecho ahora» y para que «las ayudas que tanto prometen que lleguen de verdad»

Carmen Ramos Las Médulas Jueves, 28 de agosto 2025, 08:11 Comenta Compartir

Los reyes de España desembarcaron este miércoles, 27 de agosto, en Carucedo para ver in situ el desolador paisaje que ha dejado el fuego. Lo hicieron desde el mirador de Orellán donde pudieron contemplar la devastación de un territorio salpicado por los picachos de las minas romanas Patrimonio de la Humanidad.

No hicieron parada en Las Médulas donde ardieron seis casas por un incendio que cambió el verde de su paisaje por el negro ceniza y llenó de impotencia y rabia el sentir de sus gentes. Tampoco hablaron con sus vecinos que les esperaban a la entrada de la Casa del Parque de Carucedo y les recibieron con gritos de «¡Guapo, guapo!», dirigidos a Felipe VI y que acompañaron con repetidos «¡Que vivan los reyes!». Pero ellos sí que tenían cosas que decirles.

Mónica Pérez es vecina del pueblo de Las Médulas. Mientras sujeta una pancarta reivindicativa señala que si hubiera tenido la oportunidad de hablar con los reyes tiene claro lo que les pediría: «Que medien para que las administraciones no nos dejen en el olvido como han hecho ahora, que por lo menos no vuelva a pasar esto y que las ayudas que tanto prometen lleguen de verdad».

Una petición a la que se suma sin pensarlo Amalita Ramos, que también reside en la misma localidad: «Que no nos deje en el olvido, que haga todo lo que pueda para que nuestro pueblo vuelva a brillar como lo estaba antes y nuestros vecinos que lo han perdido todo que les lleguen las ayudas, que no nos dejen tirados».

«Paciencia» es lo que le pediría a Felipe VI María José Rodríguez vecina de Carucedo sobre todo para «ver si era capaz de poner un poco de orden en todas estas cabezas que tenemos, que se supone que están capacitadas para controlar todo y creo que son los más descontrolados de todos».

«Dentro de unos años le invitamos a que venga»

Algunos, como es el caso de José Antonio Vega, vecino de Las Médulas, incluso le invitaría a visitar el paraje Patrimonio de la Humanidad dentro de unos años para comprobar en qué se han traducido todas las promesas que ahora lanzan las diferentes administraciones. «Dentro de un año o dos le invitamos a que venga a Las Médulas para decirle si de verdad se ha hecho algo de todo lo que se está diciendo o no, de corazón».

Laura Barrientos vive en la pedanía de Villarrando, a dos kilómetros de Carucedo, pasando Lago, y si pudiera hablar con el rey «le diría gracias por todo pero que se esfuerce un poco más y que quizás quitando las autonomías tuviéramos que estar todos pidiendo ayudas unos a otros y sáltándose todos las ayudas». Insiste en que «a ver si podemos quitar eso de que el que necesita ayuda que la pida y que se centralicen un poco más en ese sentido».

A pesar de la tristeza que ha generado en sus gentes y de la devastación que el fuego ha dejado en Las Médulas se repiten los mensajes de agradecimiento a los reyes de España entre sus habitantes. «Gracias por la visita, por representarnos como españoles que somos y nada más, porque el rey se supone que es apolítico, muchas gracias por venir a vernos», señala Óscar Fernández.

Levi Blanco es de Carucedo. Sin tapujos reconoce que no sabría que decirle al rey Felipe VI si lo tuviera delante y prefiere dejarlo todo en un saludo, eso sí, cercano, porque nacieron en el mismo año. «Es quinto mío, que venga a saludarme».