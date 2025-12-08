Más de una hora para apagar un coche parcialmente electrificado en León Los bomberos de Ponferrada se han enfretado por primera vez a un fuego de este tipo tras el que el vehículo incendiado se refrigerará durante 48 horas

Labores de extinción del coche incendiado por parte de los Bomberos del Ayuntamiento de Ponferrada.

Leonoticias León Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

El Speis de Ponferrada informa de que a las 02:04 horas del lunes 8 de diciembre una dotación de bomberos, equipada con una autobomba, tuvo que desplazarse a la avenida de Pontevedra de la capital berciana tras ser alertada del incendio de un vehículo estacionado.

Las labores de extinción resultaron especialmente complejas, afirman desde el consistorio ponferradino, debido a las continuas reigniciones, la presencia de un derrame de gasolina y la posible afectación de las baterías, al tratarse de un vehículo microhíbrido. Los trabajos concluyeron más de una después, a las 03:20 horas.

Ante esta circunstancia, el turismo fue trasladado a las instalaciones del Servicio de Bomberos, donde permanecerá al menos 48 horas en una balsa de agua —generada mediante una lona— para evitar reigniciones en la batería.

Ampliar El coche incendiado dentro de la lona en la que permanecerá durante 48 horas. Ayto. de Ponferrada

El Speis destaca que es la primera vez que intervienen en un incendio con posible afectación de las baterías de un vehículo de este tipo.

Otro incendio

A las 07:44 horas, una dotación de bomberos con dos autobombas se desplazó a la localidad de Sésamo, en el municipio de Vega de Espinareda, a causa del incendio de unas 200 pacas de paja, que presentaba riesgo de propagación a una nave.

El incendio pudo ser controlado con rapidez, si bien resultaron afectados diversos elementos auxiliares de labranza, entre ellos una segadora. Las tareas de refrigeración continúan en el momento de la primera publicación de esta noticia, con el apoyo de un tractor del propietario y de una autobomba del Área de Medio Ambiente de la Junta, encargada del abastecimiento de agua.

Temas

Ponferrada

Bomberos