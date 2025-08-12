leonoticias - Noticias de León y provincia

El fuego no da tregua en El Bierzo: evacúan Peñalba y las llamas asedian Anllares y El Castro

La situación se estabiliza en Las Médulas donde se ha logrado consolidar el 80% del perímetro del fuego activo de Yeres lo que ha permitido volver a casa a los vecinos, excepto en Voces

Carmen Ramos y Álvaro Pérez

Ponferrada

Martes, 12 de agosto 2025, 20:19

Los montes del Bierzo continúan siendo pasto de las llamas. Lejos de remitir los incendios se han extendido a nuevas poblaciones como Anllares del Sil (Páramo del Sil) y El Castro-Laballós (Vega de Valcarce) donde sus montes se han teñido de negro ante la impotencia de su vecinos que incluso se han visto obligados a ponerse al frente de las labores de extinción.

Este es el caso de Anllares cuyos vecinos se sienten «abandonados» por la Junta, según indicó la alcaldesa, Alicia García, ya que a pesar de reclamar el apoyo para extinguir las llamas que han calcinado el Pico El Miro y han dejado sin agua al pueblo, no recibieron la ayuda de la Junta hasta este lunes, 11 de agosto, con una motobomba. «Estamos tristes y con rabia contenida», señaló García. «No se nos puede dejar abandonados porque eso hace un efecto llamada a los incendiarios», remarcó.

La situación se ha estabilizado en el incendio de Las Médulas donde en la mañana de este martes, 12 de agosto, se ha logrado consolidar el 80% del perímetro del fuego activo de Yeres. Un avance que permitió volver a sus casas a los vecinos desalojados de los pueblos de Carucedo, Orellán y Médulas así como Borrenes y Chana que estaban confinados. Voces, el pueblo más próximo al núcleo del fuego, es el único en el que los vecinos no han podido todavía regresar sus hogares.

Un total de 25 vecinos de Peñalba de Santiago (Ponferrada), en el Valle del Silencio, entre ellos turistas que se encontraban alojados en casas rurales, tuvieron que ser evacuados a mediodía de ayer como medida de prevención por precaución del alcance del humo y no por el peligro en sí de las propias llamas que se extendían por la zona de los Montes Aquilianos, según explicó la pedánea, Susana Rodríguez.

En el caso de Paradiña (Villafranca del Bierzo), el incendio ha evolucionado favorablemente a pesar de continuar en el nivel 2. El pedáneo del pueblo, Raúl Bermúdez, explicó que los efectivos siguen trabajando en las labores de extinción «pero comparado con lo que hemos vivido ayer todo está bien y el pueblo está fuera de peligro». Todo ello teniendo en cuenta que las llamas cambiaron de rumbo y se dirigían hacia los montes de Villabuena.

Las llamas se extendieron también en la tarde de este martes, 12 de agosto, a las inmediaciones de las localidades de El Castro-Laballós, en el municipio de Vega de Valcarce donde las labores de extinción corrieron a cargo de tres agentes medioambientales y dos autobombas, a los que se unieron, además, varios medio aéreos.

