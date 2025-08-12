leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del incendio que sacude los montes de Anllares del Sil.

Los vecinos de Anllares están exhaustos: «Llevamos cuatro días apagando el fuego nosotros»

El pedáneo asegura que el fuego «está absolutamente descontrolado en una zona osera por excelencia».

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Martes, 12 de agosto 2025, 14:16

Los vecinos de Anllares están exhaustos: «Llevamos cuatro días apagando el fuego nosotros». Es la denuncia el pedáneo Borja Martínez, que asegura que desde que se inició el incendio, que ha subido a nivel 1 de peligrosidad este martes, 12 de agosto, sólo han tenido como único apoyo los medios facilitados por el Ayuntamiento de Páramo del Sil y la propia junta vecinal.

Fue este lunes «a las once de la noche» cuando llegó una motobomba de la Junta, que intensifica las labores en el incendio de Las Médulas, que les ha ayudado a sofocar las llamas que han abrasado el Pico El Miro, en una zona de osos y con brañas con ganado. Un fuego en el que este martes, 12 de agosto, se ha reforzado la presencia de efectivos humanos y materiales para sofocar las llamas.

«Las cosas están muy mal, llevamos aquí cuatro días con un incendio y al final se hizo un macroincendio», lamenta. «Apagábamos la gente del pueblo, luego no venían refrescar por el día y ayer a las cuatro de la mañana cuando teníamos un fuego apagado se encendió otro», remarca.

El incendio «está absolutamente descontrolado en una zona osera por excelencia», destaca el presidente de la junta vecinal que manifiesta su impotencia después de cuatro días luchando con sus propios medios contra las llamas. «Ayer a las cinco de la tarde estaba apagado completamente, se levantó el aire y con una cuadrilla que hubiese venido a refrescar el monte ayer esto era evitable completamente».

Son poco más de un centenar de vecinos en este momento en Anllares, algunos de ellos veraneantes, pero Borja Martínez destaca que la gente no tiene miedo ni a las llamas ni a ser evacuada «porque llevamos ya cuatro días apagando el fuego la gente del pueblo»

No obstante, llama a la calma «porque no vale otra cosa» y deja claro que en caso de que haya que evacuar el pueblo «estamos preparados, a la gente la sacamos echando chispas».

