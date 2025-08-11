El Bierzo en llamas: Las Médulas se tiñen de negro, con seis pueblos desalojados y dos confinados Los incendios de Yeres, Médulas y Llamas de Cabrera continúan declarados IGR2 y en la última reunión del Cecopi se subió el nivel de peligrosidad a 2 en Paradiña por la cercanía del fuego a Villabuena

Imagen de los daños causados por el fuego en las inmediaciones de la carretera de acceso a Las Médulas y a Orellán.

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 11 de agosto 2025, 20:59 | Actualizado 21:11h.

Las llamas tiñen de negro el corazón del Bierzo. El paraje natural Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, las antiguas minas de oro romanas, ha vivido una nueva jornada en jaque, con sus vecinos evacuados siendo testigos fuera de sus casas del escenario dantesco que ha dejado el paso del fuego.

No ha tenido piedad. Cinco de ellos han perdido sus viviendas devoradas por el incendio que en la noche del sábado, 9 de agosto, llegaba desde la localidad de Yeres (Puente de Domingo Flórez) y que se ha cebado también con el Aula Arqueológica. A pesar de su voracidad afortunadamente las llamas no han causado daños personales pero sí cuantiosas pérdidas materiales y también medioambientales calcinando incluso castaños centenarios en un paraje de singular belleza declarado Monumento Natural.

El pleno de urgencia celebrado este lunes, 11 de agosto, en el Ayuntamiento de Carucedo ha solicitado al Gobierno central, con la mayoría del PSOE, la declaración de Zona Catastrófica por el importante reguero de daños que han dejado las llamas. «Hay gente que ha perdido todos sus medios de vida, castaños, se han quemado casas, gallineros y cercas y eso requiere invertir un dinero que ahora mismo la gente no tiene», lamentó el alcalde, Alfonso Fernández. También solicitarán ayudas de la Junta de Castilla y León para la recuperación.

A última hora de la tarde tanto los vecinos como los equipos de extinción seguían en vilo pendientes del peligro de que el aire que se levantó en las últimas horas volviera a reactivar el fuego y acabara con lo poco que queda sin arder y que se extiende principalmente por Carucedo «porque en Médulas ya no queda nada sin arder», insistió.

Los accesos por la carretera N-536 se mantenían bloqueados desde Santalla y también en Lago de Carucedo «Estamos en un pueblo fantasma y desde el Ayuntamiento estamos intentando solucionar algunos problemas», remarcó.

Nivel 2 para el incendio de Paradiña

Así, las localidades de Voces, Carucedo, Yeres, Orellán y Santalavilla siguen desalojadas sin que los ciudadanos puedan regresar a sus casa ya que «no se han modificado las condiciones de peligro», según han informado desde la Junta. Una veintena de afectados siguen alojados en el Colegio Mayor La Tebaida de la Universidad de León en Ponferrada. Además, se mantienen confinados Borrenes y La Chana.

Los incendios de Yeres, Médulas y Llamas de Cabrera continúan declarados Índice de Gravedad Potencial 2 (IGP 2) y en la última reunión del Cecopi se ha propuesto aumentar el nivel de peligrosidad a 2 en Paradiña (Villafranca del Bierzo) ya que las llamas se aproximan a Villabuena. En este incendio que se originó en la tarde del domingo se ha desalojado Ferradillo en el que no hay ningún habitante pero no se podrá acceder a la localidad.

El pedáneo de Paradiña, Raúl Bermúdez, reconocía a última hora de la tarde de este lunes, 11 de agosto, que había «mucho fuego en la parte hacia Villabuena que está quemando monte». Todo ello a diferencia de lo que ocurría en el caso de su localidad para la que no veía peligro para las casas «porque el fuego está a dos o tres kilómetros».