Medios aéreos sobre una zona afectada por el fuego que ha arrasado parte del espacio natural de Las Médulas. Ana Barredo

Consolidan el 80% del perímetro del incendio de Las Médulas, pero «el 20% va a dar guerra»

Los vecinos de los pueblos evacuados en El Bierzo mantienen la calma y solo en Voces hay un frente de llama que se acerca lentamente «con una mínima probabilidad de que llegue al pueblo»

I. Santos

León

Martes, 12 de agosto 2025, 10:20

Los efectivos del operativo de incendios que trabajaron durante toda la noche en el fuego activo en Yeres logran consolidar el 80% del perímetro. Una buena noticia después de días de complicaciones, aunque en esta batalla aún queda mucho por hacer.

El ingeniero de Montes del Centro para la Defensa del Fuego, Enrique Rey van Den Bercken, portavoz en el incendio de Yeres, en la comarca del Bierzo, ha informado en la mañana de este martes, 12 de agosto, que el trabajo durante toda la noche «ha sido muy favorable» con lo que se ha conseguido «consolidar el perímetro» de aquella zona en la que se ha podido trabajar. Hay zonas altas, más pedregosas y de dificil acceso a las que el operativo no ha podido acudir por la noche.

«El perímetro esta controlado al 80%», ha asegurado Rey, pero insiste en que «el 20% que queda nos va a dar guerra».

Desalojos

En relación a los municipios y localidades evacuadas en esta comarca de El Bierzo, se esperará a que el Cecopi tome una decisión, aunque solo una (Voces) requiere todavía una especial vigilancia. «Hay un frente descolgado y hay una mínima probabilidad de que llegue algo de llama» a la localidad de Voces, tal y como aseguraba el portavoz del operativo.

«Eso no sería todo», mantiene Enrique Rey, que insiste en que «quedaría otro frente en la zona alta que ha avanzado por la noche y tiene cierta longitud». Además, el mayor problema de estas zonas es que «es un terreno muy difícil de entrar».

En estos momentos, el objetivo principal del operativo que era mantener el perímetro accesible con maquinaria de tierra está consolidado y «los pueblos, excepto voces, están fuera de riesgo».

