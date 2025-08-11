El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad» El alcalde de Carucedo asegura que la situación «es estable» pero no dejan pasar a los vecinos al pueblo «por los rescoldos que podrían reactivar las llamas»

Dos vecinas de Las Médulas se abrazan y lloran ante la magnitud del desaste originado por el incendio.

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 11 de agosto 2025, 11:54 Comenta Compartir

«No ardió el pueblo enteró de casualidad». Las palabras del alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, muestran la desolación de los vecinos de Las Médulas, el pueblo que alberga el Patrimonio de la Humanidad «Está todo ardido alrededor y no queda nada más que arder», lamenta sobrecogido.

El primer edil aseguraba alrededor de las diez de la mañana que la situación «está estable» aunque los vecinos permanecen todavía evacuados y alojado en otras viviendas ante el riesgo de que el incendio pueda reproducirse. «No dejan pasar a la gente porque hay rescoldos aún ardiendo que podrían volver a reproducir fuego en algunos puntos».

El fuego provocó daños en el Aula Arqueológica. «Ardieron ayer un poco las paredes», señala Fernández. Las llamas afectaron también a cinco casas. «Algunas en las que no había gente pero que hasta hace poco habían estado viviendo en ellas, hay una que es de gente que es def uera y le ardió toda, estaban en Bilbao», explicó.

En Carucedo las llamas no afectaron directamente a ninguna vivienda pero sí provocaron daños en instalaciones. «Un ejemplo es mi casa que todo alrededor ardió menos la casa, los gallineros..., el fuego pasó al lado, porque estaban los de la UME allí que yo creo que fueron quienes la salvaron». Un episodio que sucedió cuando los vecinos ya habían sido evacuados.

En el pueblo se mantiene un retén con un coche del Ayuntamiento y varios vecinos «que pueden ayudar a que no vuelva a reproducirse el fuego» siempre colaborando con los efectivos de la UME, Guardia Civil y Bomberos desplazados a la zona para luchar contra el fuego.

Precisamente a las siete de la mañana los bomberos de Ponferrada «evitaron que prendiese una casa donde está viviendo gente en el mismo pueblo de Las Médulas».

«Una situación de desastre»

Alfonso Fernández destaca los momentos «de angustia» que los vecinos están viviendo. «Cuando hay algo así hay un momento que tratas de salvar la vida, que es lo que te dicen todos los efectivos que estaban allí, y después ahora viene la segunda que vendrá el bajón, gente que está echando la culpa a todo el mundo...».

El regidor se muestra sobrecogido por un incendio que ha dejado el pueblo asolado. «Lo que sí es cierto es que hemos tenido que estar al frente de esta situación de desastre que nos deja desquiciados, que pierdes la noción de la tranquilidad que vives en los pueblos».

El alcalde recuerda una situación similar que se vivió hace unos años «cuano el fuego se acercó bastante a la zona de Médulas viniendo, además por Yeres, por donde se acercó esta vez», si bien en este caso un cambio de viento originó el desastre. «Unos rescoldos de fuego que estaban controlados pero cambió el viento, se metió por la zona del Lago Sumido que está toda de pastizales y se nos metió en el pueblo».