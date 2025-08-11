La Junta iniciará de inmediato la recuperación del Patrimonio Cultural de Las Médulas El consejero de Cultura anuncia que se activarán los recursos necesarios para la completa recuperación de las infraestructuras dañadas

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente de Fundación Las Médulas, Gonzalo Santonja, ha expresado su pesar por el incendio ocurrido el pasado fin de semana en el Espacio Cultural y Natural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Santonja traslada su apoyo total a los alcaldes y vecinos de los municipios afectados e indica que ya se han activado todos los recursos humanos y materiales necesarios para iniciar la rehabilitación del patrimonio cultural dañado. Los estudios previos necesarios y las intervenciones que de ellos se deriven se llevarán a cabo de forma coordinada con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, así como con el resto de las administraciones públicas responsables.

En el momento en que estén controlados los incendios aún activos, para no interferir con las tareas del operativo y tener garantizada la seguridad en la realización de los trabajos, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte llevará a cabo una primera evaluación técnica para determinar el grado de afectación del patrimonio cultural dañado y detallar las necesidades de inversión para su completa recuperación.

Como primera medida, en la mañana de este lunes se han mantenido conversaciones con la Secretaría de Estado de Turismo para redirigir los fondos pendientes de ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Carucedo a la recuperación del patrimonio cultural de este municipio, para su consolidación definitiva como nodo turístico de la zona.

Aunque aún no es posible conocer su alcance preciso, el incendio ha dañado infraestructuras turísticas emblemáticas, como son el Aula Arqueológica de Las Médulas y el mirador de Orellán, cuya recuperación se considera prioritaria.

Asimismo, en los próximos días se llevará a cabo una reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación Las Médulas, en cuyo seno se ha elaborado la estrategia de gestión conjunta de todas las infraestructuras turísticas del Espacio Cultural de Las Médulas, con el objetivo de reorientar el Plan de Actuación Anual y los presupuestos hacia la recuperación de todo el patrimonio cultural afectado.