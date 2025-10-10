leonoticias - Noticias de León y provincia

Actividad de la empresa Forestalia en el polígono industrial de Cubillos del Sil. César Sánchez

La desescalada para la parada de Forestalia deja en casa a 33 trabajadores de Acciona

Un total de 15 operarios garantizará el mantenimiento de la central de biomasa de Cubillos del Sil

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:13

La desescalada en Forestalia deja en casa a 33 trabajadores de Acciona Industrial con permiso retribuido mientras que un total de 15 empleados se encargarán de garantizar las labores de operación y mantenimiento de la central de biomasa de Cubillos del Sil hasta que se resuelvan las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a toda la plantilla.

La medida se ha hecho efectiva este miércoles 8 de octubre y se enmarca en el proceso de parada técnica ante la falta de actividad de la instalación. De esta forma Acciona da cumplimiento a uno de los acuerdos trasladados por los representantes de los trabajadores en la última reunión de la negociación del ERE. De hecho, los 15 operarios que se mantienen en la central es el mínimo que se exige por ley en la desescalada para la parada de la central.

«Ya lo habíamos reflejado en el acta de las reuniones que en el momento que no hubiera actividad Acciona daría la orden para que los trabajadores estuvieran con permiso retribuido hasta que se acabe el periodo de consultas», explicó el delegado de FICA-UGT en El Bierzo, Jorge Díez.

Desde la organización recuerdan que «la planta en sí no va a estar parada al cien por cien, tiene que estar a ralentí, porque en este caso va a haber una continuidad, ya veremos a ver de qué manera, pero va a seguir funcionando cuando se acabe todo este proceso».

«Hay que negociar»

Así las cosas, el miercoles 15 de octubre se celebrará la tercera reunión de la ronda de negociaciones del ERE de Acciona Industrial para sus 48 trabajadores en la planta berciana de generación eléctrica por biomasa para la que piden a la empresa propuestas que permitan avanzar en un acuerdo. «Nosotros ya les hemos dicho por activa y por pasiva que había que negociar y no venir aquí a vernos las caras para no traer nada en concreto y a ver el día 15 lo que acontece», señaló el delegado de FICA-UGT.

Díez insiste en la necesidad de poner luz sobre el futuro laboral de los 48 empleados de la plantilla. «A ver si se acaba el proceso y de una vez por todas sabemos qué va a pasar con los trabajadores», remarcó. En este sentido, confía en llegar a una acuerdo con la empresa que haga posible la subrogación de la totalidad de los operarios de la planta, propiedad de Forestalia y Somacyl.

«Por parte de la concesionaria nos dicen que va a seguir la actividad, como no puede ser de otra manera, entonces hasta que no se acabe el proceso de negociación estamos en un impas, el día 15 tenemos la siguiente reunión, a ver si llegamos a un acuerdo», concluyó.

