El ERE paraliza Forestalia: «Lo que ofrezca Acciona será un insulto a la dignidad de los trabajadores» La plantilla de la empresa de operaciones y mantenimiento de la central de biomasa de Cubillos del Sil afronta el inicio de las negociaciones del ERE «con expectativa cero», consciente de las dificultades para que se garantice la totalidad de los empleos

Carmen Ramos Cubillos del Sil Martes, 30 de septiembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

«Lo que nos ofrezca Acciona va a ser un insulto a la dignidad de los trabajadores, estamos convencidísimos». La plantilla de Acciona Industrial en la planta de generación eléctrica mediante biomasa agroforestal de Forestalia ubicada en Cubillos del Sil arranca con escepticismo las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía que se inician este martes, 30 de septiembre, y que afectará a los 47 trabajadores de operaciones y mantenimiento de la planta, que entró este lunes en situación de parada técnica temporal.

La primera reunión en la que se constituirá la comisión negociadora del ERE se celebra este martes, a las 12:00 horas. Un encuentro en el que la empresa dará traslado a los representantes sindicales de la documentación justificativa de la extinción de los contratos de trabajo y se fijará el calendario de las negociaciones del periodo de consultas.

El delegado de Personal por UGT, Roberto Pérez, tiene claro que «en una primera reunión decidir algo es imposible», pero confía en que al menos este primer contacto permita poner algo de luz sobre «cuál es la posición de Acciona». Un extremo que trasladarán a los empleados en la asamblea convocada para las 15:00 horas.

Desde el sindicato reconocen que afrontan este primer encuentro «con expectativa cero, porque no creo que Acciona haga unas negociaciones con una propuestas que realmente reparen el daño que hacen a los trabajadores al irse de esta manera», remarcó Pérez.

UGT FICA Bierzo ha solicitado una reunión a tres bandas con Forestalia y Somacyl, los propietarios de la planta berciana, para conocer de primera mano su posición respecto a la continuidad de la central de biomasa de Cubillos del Sil.

Los trabajadores sospechan que el hecho de que la propia empresa Forestalia se haga cargo de la planta, tal y como anunció el consejero de Industria, Alfonso Fernández Carriedo, no garantizará en ningún caso el empleo para todos los operarios de Acciona Industrial en la central berciana de biomasa, tal y como reclaman. Advierten que aunque lo ven difícil se mantendrán firmes en la defensa de los empleos.

«La totalidad de los trabajadores de Acciona yo lo veo bastante difícil por no decir imposible y somos conscientes pero lo que nosotros tenemos que negociar, y por eso es tan importante la reunión con ellos, es que sea el mayor número posible de empleos los que se mantengan», indicó el delegado de personal de UGT en Acciona Industrial. «Va a suceder así, es inevitable, ojalá estemos equivocados y podamos conseguir que sea el cien por cien de la plantilla y es lo que vamos a tratar», subrayó.

Sobre la visita de Carriedo este lunes, 29 de septiembre, al polígono industrial de El Bayo, donde se ubica la central de Forestalia, desde UGT lamentan que a pesar de la cercanía a la empresa que visitó no se hubiera reunido con los trabajadores afectados por el ERE de Acciona. «Estando al lado sí que podía haber hecho el esfuerzo de reunirse con nosotros».