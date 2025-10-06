Acciona se abre a negociar la subrogación y a recolocar a los trabajadores de Forestalia La empresa estudiará la posibilidad de ofrecer salidas voluntarias a los operarios próximos a la edad de jubilación de la central de biomasa de Cubillos del Sil

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 6 de octubre 2025, 19:30 | Actualizado 20:13h. Comenta Compartir

Acciona Industrial se abre a negociar con Forestalia y Somacyl la subrogación de los 48 trabajadores de la planta de generación eléctrica con biomasa de Forestalia en Cubillos del Sil. Asimismo, estudiará la posibilidad de ofrecer recolocaciones a la plantilla en otros centros de trabajo situados en diferentes puntos del país.

Así lo anunciaron los responsables de la compañía encargada de operaciones y mantenimiento de la planta berciana en la segunda reunión de la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se ha celebrado este lunes, 6 de octubre.

Un encuentro en el que, además, desde Acciona se anunció que estudiarán salidas voluntarias para los operarios próximos a la edad de jubilación, tal y como reclaman las organizaciones sindicales, aunque «no hay muchos porque es una plantilla joven», indicó el responsable de FICA-UGT en El Bierzo, Jorge Díez.

Desde la parte social insisten en que la primera opción «es la que seguimos defendiendo hasta la saciedad»: la subrogación de los 48 trabajadores de la plantilla de Acciona Industrial en Forestalia. «La empresa propietaria garantiza la continuidad de la planta entonces nosotros creemos que si hay una continuidad, sea con esta empresa o sea con otra, tiene que haber una subrogación de trabajadores», remarcó Díez. «Nosotros siempre buscamos alternativas para quitar la máxima gente posible del Expediente de Regulación de Empleo», subrayó.

Los trabajadores fueron tajantes a la hora de trasladar a la empresa que en ningún caso aceptarán despidos objetivos. «Si tenemos que seguir con la negociación obviamente no nos vale el despido objetivo», apuntó el responsable de FICA-UGT en El Bierzo.

«No podemos dejar a trabajadores a la deriva»

En la misma reunión, la empresa se comprometió a recortar el contrato de 15 trabajadores con fecha de fin a 31 de diciembre de 2026 hasta como máximo a finales de diciembre de 2025. Se trata del mínimo de trabajadores necesarios para mantener operativa la planta. «Nosotros no podemos dejar más allá de que se finalice el periodo de consultas del ERE, un año o un año y tres meses a trabajadores ahí a la deriva», aseveró.

En el encuentro la empresa puso sobre la mesa las causas que le han obligado a la presentación del ERE, que ha vuelto a justificar en los impagos de Forestalia. Los representantes sindicales dejan claro, en este sentido, que «nosotros lo que sí le decimos es que no vamos a entrar si tienen impagos o no porque no es normal que de la noche a la mañana se queden 48 puestos de trabajo, con la falta que hace en esta zona, sin más». Creen que «las cosas que se deberían de arreglar de otra manera».

La próxima reunión negociadora del ERE de Acciona Industrial en la central de biomasa de Forestalia en Cubillos del Sil tendrá lugar el próximo día 15 de octubre, en la que entre otros aspectos, la empresa dará traslado de las correcciones pertinentes en los años de antigüedad de algunos de los empleados.