El hotel de Ponferrada en el que se alojó Franco sale a subasta Está incluido en el Catálogo de bienes protegidos del Conjunto Histórico de la ciudad

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 9 de octubre 2025, 08:18

Sale a subasta el hotel en el que se alojó Franco en Ponferrada. Cerró sus puertas en los años 90 del siglo pasado y hoy el inmueble del mítico Hotel Lisboa de la capital berciana está en ruina.

Toda una referencia y epicentro de la vida social de la Ciudad del Dólar desde que en 1918 abrió sus puertas para convertirse en un ejemplo de hospitalidad por el que pasaron grandes figuras del Teatro Principal, abogados, médicos, comerciantes e incluso el mismísimo Caudillo.

El inmueble, que ha sido objeto de una orden de ejecución urbanística, está incluido en el Catálogo de bienes protegidos del Conjunto Histórico de Ponferrada. El valor de la subasta administrativa, que promueve el Ayuntamiento de Ponferrada como autoridad gestora, es de 216.911 euros, el equivalente también a la tasación. La cantidad reclamada asciende a 39.277,81 euros.

Se trata de una casa de sótano, planta baja y dos pisos, con cochera a su espalda y terrenos a sus alrededores que se sitúa en el número 3 de la calle Los Jardines en el corazón de la zona histórica de la capital berciana. La casa tiene una superficie de 248 metros cuadrados y se ubica en una parcela de 578 metros cuadrados, según recoge el anuncio publicado en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE), que se refiere al inmueble como Antiguo Hotel Lisboa.

La puja mínima fijada es de 21.691,10 euros y los tramos entre pujas se establecen en 200 euros. Se determina un importe de depósito de 10.845,45 euros.

El plazo para presentar ofertas concluirá el 27 de octubre a las 18:00 horas.

