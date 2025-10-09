leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del inmueble que albergó el mítico Hotel Lisboa de Ponferrrada. Carmen Ramos

El hotel de Ponferrada en el que se alojó Franco sale a subasta

Está incluido en el Catálogo de bienes protegidos del Conjunto Histórico de la ciudad

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:18

Comenta

Sale a subasta el hotel en el que se alojó Franco en Ponferrada. Cerró sus puertas en los años 90 del siglo pasado y hoy el inmueble del mítico Hotel Lisboa de la capital berciana está en ruina.

Toda una referencia y epicentro de la vida social de la Ciudad del Dólar desde que en 1918 abrió sus puertas para convertirse en un ejemplo de hospitalidad por el que pasaron grandes figuras del Teatro Principal, abogados, médicos, comerciantes e incluso el mismísimo Caudillo.

El inmueble, que ha sido objeto de una orden de ejecución urbanística, está incluido en el Catálogo de bienes protegidos del Conjunto Histórico de Ponferrada. El valor de la subasta administrativa, que promueve el Ayuntamiento de Ponferrada como autoridad gestora, es de 216.911 euros, el equivalente también a la tasación. La cantidad reclamada asciende a 39.277,81 euros.

Se trata de una casa de sótano, planta baja y dos pisos, con cochera a su espalda y terrenos a sus alrededores que se sitúa en el número 3 de la calle Los Jardines en el corazón de la zona histórica de la capital berciana. La casa tiene una superficie de 248 metros cuadrados y se ubica en una parcela de 578 metros cuadrados, según recoge el anuncio publicado en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE), que se refiere al inmueble como Antiguo Hotel Lisboa.

La puja mínima fijada es de 21.691,10 euros y los tramos entre pujas se establecen en 200 euros. Se determina un importe de depósito de 10.845,45 euros.

El plazo para presentar ofertas concluirá el 27 de octubre a las 18:00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vegazana despide con silencio, dolor y aplausos a la universitaria fallecida Arancha Barrientos
  2. 2 ¿Reconoces a estos leoneses relevantes?
  3. 3 Tres heridos en menos de una hora en León: un atropello, una colisión y un choque contra una farola
  4. 4 Lechuzas, ratas y una iglesia en estado crítico: «Pisé en una tabla, se hundió y me caí con la fregona en la mano»
  5. 5 San Andrés del Rabanedo elegirá un jefe temporal de policía entre cinco agentes rasos
  6. 6 Los destinos del Imserso a los que pueden viajar los leoneses
  7. 7 Insisten en abordar una «zona marginal» en pleno centro de León
  8. 8 El prefijo 987, cerca de agotarse: ¿qué pasará después?
  9. 9 Hiperplasia de células neuroendocrinas: «Mi hijo no ha empezado a hacer vida casi normal hasta los 4 años»
  10. 10 El colegio rural que ha estrenado su propio pendón para celebrar San Froilán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El hotel de Ponferrada en el que se alojó Franco sale a subasta

El hotel de Ponferrada en el que se alojó Franco sale a subasta