Sara Aagesen inaugurará en Ponferrada la Convención por un Pacto de estado Frente a la Emergencia Climática El foro se desarrollará los días 13 y 14 de octubre en el Museo de la Energía y La Térmica Cultural

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 9 de octubre 2025, 18:40 | Actualizado 18:52h. Comenta Compartir

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España, y Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, inaugurará el lunes, 13 de octubre, la Convención por un Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática que se desarrollará hasta el martes en los dos centros de la Fundación Ciudad de la Energía, La Fábrica de Luz. Museo de la Energía y La Térmica Cultural.

Se trata de un foro abierto al diálogo y la cooperación, en el que administraciones, expertos y sociedad civil trabajarán juntos para sentar las bases de un pacto de Estado contra el cambio climático. Un espacio plural y participativo, orientado a definir una estrategia climática duradera, justa y con impacto en todo el territorio según informa la agencia Ical.

En ella participarán más de un centenar de expertos y entidades, en un programa que abarca una amplia diversidad de asuntos y la participación de distintos sectores de la sociedad civil, con un plenario y varias ágoras.

A lo largo de esos dos días se abordarán asuntos como la nueva realidad climática, los modelos de gestión forestal, el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias, el reto demográfico y el medio rural, la respuesta de las administraciones ante emergencias o la evaluación de riesgos, entre otros asuntos.

Además, habrá ágoras con participación de municipios, científicos, empresariales, movimientos ambientales o de mujeres.

Temas

Ciuden

Ponferrada