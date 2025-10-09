Ponferrada lanza una aplicación móvil de empleo para ofertar oportunidades laborales Permitirá a los usuarios conocerlas e inscribirse en los procesos de selecciónn

El Ayuntamiento lanza la aplicación móvil 'Empleo Ponferrada' con el objetivo de acercar a todos los ciudadanos las oportunidades laborales disponibles. La 'app' permitirá a las personas en búsqueda de empleo registrarse fácilmente, consultar ofertas laborales e inscribirse en los procesos de selección.

Además, ofrecerá acceso a cursos de formación, información sobre emprendimiento, recursos para nuevos proyectos y noticias de actualidad relacionadas con el empleo, el emprendimiento y la economía local.

«Con esta iniciativa damos un paso más en la modernización de los servicios municipales, apostando por la digitalización y por una atención más directa y ágil a nuestros ciudadanos. Utilizaremos todas las opciones que tengamos a nuestro alcance para seguir promoviendo el empleo, fomentando la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico local y la transformación digital de los servicios públicos», señala el alcalde , Marco Morala.

El regidor destaca que la Agencia de Colocación del consistorio se ha consolidado como un referente, con más de 10.000 personas inscritas y más de 600 empresas «que confían en este servicio municipal» para la selección de personal. En lo que va de año, la agencia ha gestionado 154 ofertas de empleo, facilitando la conexión entre empresas y profesionales de la comarca. La aplicación está ya disponible, de forma gratuita, tanto en Android como en IOS.

