Los vecinos de Peñalba de Santiago podrán ver «las campanadas en televisión» El Ayuntamiento anuncia la conclusión de «una obra de envergadura», con 37.000 euros de inversión, «para que pueda haber señal»

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:26 Comenta Compartir

Los vecinos de Peñalba de Santiago, uno de los Pueblos Más Bonitos de España, «podrán ver las campanadas en televisión» esta Navidad a la hora de comerse las uvas para dar la bienvenida el año nuevo 2026. Y lo podrán hacer eligiendo entre diferentes canales. Es el compromiso trasladado a la presidenta de la junta vecinal, Susana Rodríguez, por el concejal de Medio Rural, Iván Alonso, en una reunión celebrada este martes, 25 de noviembre.

«Hemos hecho una obra de envergadura y están ahora mismo ya con las pruebas para para empezar precisamente a ver la televisión», indicó el edil. Unos trabajos ejecutados por la empresa Antelco, incluidos en el presupuesto de 2024, que han contado con una inversión de 37.000 euros, «para que pueda haber señal tanto en Peñalba como en Montes de Valdueza».

Alonso ha explicado que en Peñalba de Santiago «ya hay una señal directa» y ahora «son los vecinos los que tienen que empezar a redirigir las antenas y sintonizar». De esta forma se amplía el número de canales de televisión a los que tendrán acceso más alla del único que tenían y que pagaba de su bolsillo la junta vecinal. «Van a poder elegir ya las televisiones en el amplio espectro que podemos tener también aquí en Ponferrada», destacó el edil de Medio Rural.

Repetidor en Montes de Valdueza

La actuación se completará con la instalación a principios de año de «un pequeño repetirdor» en el palco de la fiesta de Montes de Valdueza, aunque ya en este momento incluso «con la señal que hay de Peñalba buena parte del pueblo de Montes ya puede recibirla».

Se trata de una infraestructura que ya sido acondicionada por la brigada de Medio Rural del Ayuntamiento y la empresa Antelco con la instalación de una nueva antena y la impermeabilización de la caseta porque «estaba todo vandalizado», remarcó Iván Alonso.

La obra en el pueblo medieval más bonito de España se ha completado con la colocación de nuevas puertas y un sistema fotovoltáico independiente y autónomo. «Estamos muy satisfechos con lo que es el trabajo y el resultado», destacó.

El concejal de Medio Rural ha hecho especial hincapié en las dificultades de la señal de televisión en los pueblos enclavados en la Tebaida berciana debido a su complejidad orográfica. Es «un problema de telecomunicaciones muy complejo, porque la situación que ellos tenían tampoco pueden estar con un sistema satelital y la solución que podía haber desde el punto de vista individual era faraónica». Por ello, «hemos tenido que hacer una actuación colectiva desde el Ayuntamiento para que los dos pueblos, tanto Peñalba como Montes, salgan de esta zona de sombra en la que estaban».

Problemas de telefonía

En cuanto a las dificultades de cobertura de telefonía, Alonso insiste en que los cortes de la señal se vienen sucediendo desde los incendios que se registraron el pasado mes de agosto y que obligaron a evacuar a los vecinos del pueblo. «Hay una serie de de elementos que están funcionando mal y está Telefónica haciendo el mantenimiento de los mismos».

En este sentido, alude a los elementos de la red que se han visto afectados «por las altas temperraturas que se alcanzaron por los incendios, que no funcionan bien y los tienen que cambiar». Recuerda el edil que la localidad cuenta con un teléfono «en un lugar común del pueblo con línea satelital para conectar con la Policía».

Tampoco deja pasar por alto las críticas de la pedanía sobre los problemas de internet. «No tengo yo conocimiento de eso porque sigue dando buena señal desde el repetidor de la Aquiana», apunta Alonso, que insiste en que aunque se garantiza el servicio «no es el internet de Madrid ni mucho menos, evidentemente, ni el que tenemos aquí, pero es un internet que puede funcionar, que funciona bastante bien».

Así las cosas, aunque reconoce las dificultades de ambos servicios y también ahora con el argayo que bloquea la carretera y que compete a la Diputación, el concejal de Medio Rural defiende la actuación diligente del Ayuntamiento con «un esfuerzo superlativo» para hacer frente a los problemas que han ido surgiendo en ambos.

«No, yo niego la mayor, es decir, desgraciadamente la tecnología avanza rapidísimo y nosotros hemos ido también muy rápidos». «Peñalba no se va a quedar atrás, ni Peñalba ni Montes de Valdueza», concluye..