Domingo, 28 de septiembre 2025

El pueblo medieval más bonito de España está en la provincia de León. Una pequeña joya de apenas 15 habitantes arropada por los Montes Aquilianos, con calles empedradas y una exquisita gastronomía que hacen de él un lugar idílico para los amantes de los pueblos medievales, que lo incluyen entre sus favoritos.

Enclavado en el Valle del Silencio, en plena comarca de El Bierzo, Peñalba de Santiago, perteneciente al municipio de Ponferrada, es todo un ejemplo de arquitectura rural con casas de piedra, corredores de madera y tejados de pizarra que «forman una postal única«, destaca Nacional Geographic.

En este sentido hace referencia a la llamada Casa de los Diezmos, «restaurada y cargada de simbolismo, pues la tradición cuenta que allí se almacenaba la décima parte de las cosechas que los vecinos entregaban como tributo a la diócesis de Astorga».

Se trata de un pueblo que «esconde magia en cada rincón de sus calles», según destaca National Geographic, y que se incluye entre Los Más Bonitos de España. La publicación especializada en Viajes se refiere a él como una «preciosa localidad» y recuerda como el pasado mes de agosto tuvo que ser desalojada por la proximidad del fuego y el intenso humo de uno de los incendios que entró desde Llamas de Cabrera.

«Levantado el desalojo de la zona hace unas semanas, ha vuelto a recuperar su encanto y es uno de los intereses turísticos más especiales de los que comprenden lo especiales que son los pueblos medievales», remarca.

Obligada es la visita a su iglesia del siglo X construida por el abad Salomón y uno de los pocos restos del monasterio que fundó San Genadio. Una autética joya del mozárabe español «que dio origen al asentamiento», explica la revista.

Recuerda que el pueblo «fue declarado Paraje Pinteresco en 1969 y Bien de Interés Cultural en 2008 por ser un pueblo de casitas negras» y que «más allá de su belleza arquitectónica, esta localidad late por y para sus costumbres, en las fiestas en honor a su patrón Santiago y en las historias transmitidas de generación en generación».

«Lugares con encanto»

Tras hacer un repaso por las fiestas que se celebran en Peñalba de Santiago: San Genadio (25 de mayo); Hoguera de San Juan (28 de junio), Saniago (25 de julio); Fiesta Mozárabe (26 de julio) así como el magosto y la Navidad con su Belén artesanal, National Geographic pone el foco en su gastronomía con establecimientos «muy famosos» como La Cantina y Aromas del Oza, «lugares con encanto del que todavía viven algunos vecinos de la zona gracias al turismo».

Para dormir, recomienda hospedarse en alguna de las casas rurales del pueblo como la Casa de los Corredores, Casa Rafaela o Casa Elba, entre otras. «¡¿Qué más se puede pedir?! Para vivir la experiencia al completo solo tienes que hacer una escapada... Y palabrita, que no te vas a arrepentir», concluye.