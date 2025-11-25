Sin carretera, sin teléfono y sin televisión: la dura realidad del pueblo berciano Más Bonito de España Los vecinos de la localidad de 16 habitantes, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2008, denuncian «abandono» en materia de infraestructuras y telecomunicaciones

Peñalba de Santiago vive en el silencio, en el más absoluto silencio. Un remanso de paz en el corazón de los montes Aquilianos que hace honor al valle del mismo nombre en el que está enclavado y que en su día (siglo VII) eligieron los monjes anacoretas para su aislamiento dando origen a las ermitas y monasterios que conformaron la Tebaida berciana.

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 2008 y con una iglesia que es una joya del arte mozárabe conservada desde el siglo X, la red de Pueblos Más Bonitos de España se fijó en él en el año 2016 reconociendo su encanto y belleza.

Los 16 vecinos que residen en la localidad de forma habitual han elegido esa paz pero no así el «abandono» al que consideran que están sometidos. «Un desastre, ahora mismo esto es un desastre», lamenta la pedánea, Susana Rodríguez.

A los problemas de acceso a la localidad tras el argayo que mantiene bloqueada la entrada al pueblo desde hace dos semanas, y que llevan repitiendo desde el año 2020, se suman las dificultades con la cobertura de la telefonía móvil e internet, además de los existentes desde hace dos años con la señal de televisión. «Ahora mismo no tenemos buena cobertura de teléfono y tampoco tenemos televisión», señala.

Los inconvenientes con la telefonía, a pesar de los equipos que se instalaron en el año 2021 para dar cobertura de calidad también a Montes de Valdueza y a otros pueblos de la Tebaida, se vienen arrastrando desde el pasado mes de agosto a raíz de los incendios que asolaron la comarca y que obligaron a evacuar el pueblo. Desde ese momento se han venido repitiendo los cortes en el servicio. «No sabemos qué ha pasado allí, tenemos cortes continuados».

La presidenta de la junta vecinal explica que los problemas del servicio se han puesto ya en conocimiento de Telefónica, la única compañía que opera en la zona, «y nos dicen que está mal pero que no saben cuándo se va a arreglar». «Y así desde agosto», lamenta. Una situación que entiende que revierte de forma negativa también en la llegada de los visitantes al pueblo «porque piden internet».

«Estamos en analógico»

A las dificultades con la telefonía se suman también los problemas que arrastran los vecinos de la pequeña localidad ponferradina con la señal de televisión. «Llevamos ya sin ella un montón de tiempo, desde el último cambio que hubo», apunta Susana Rodríguez.

Explica que la situación se produjo desde los cambios de emisiones de la TDT. «Nunca hemos tenido TDT, estamos en analógico y ahora mismo se ve un canal porque lo ha puesto la junta vecinal, solo vemos La 1, encima tenemos que pagarlo porque el Ayuntamiento ni se ha molestado», insiste.

Con problemas en las infraestructuras y también en las telecomunicaciones los vecinos de Peñalba de Santiago «estamos encantados de la vida», dice tirando de ironía la presidenta de la junta vecinal. «Solo faltaría que se nos cortara la carretera de la Cruz para quedar ya aislados del todo», concluye.

