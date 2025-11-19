leonoticias - Noticias de León y provincia

El vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller. Campillo

Diputación retrasa la retirada del argayo de la carretera a Peñalba por «problemas de seguridad»

Roberto Aller explica que en la zona existe «mucho arrastre», lo que «podría llevarse por delante la vida de los trabajadores»

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:58

El vicepresidente primero de la Diputación de León y diputado de Infraestructuras, Parque Móvil y Productos de León, Roberto Aller, explicó hoy que la institución provincial no ha iniciado aún los trabajos de retirada del argayo en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago por «problemas de seguridad».

Aller trasladó que, después de que los incendios de este verano «arrasaran toda la vegetación» las montañas «quedaron sueltas», por lo que «la lluvia torrencial de la pasada semana hizo que esta bajara».

Sin embargo, a pesar de que la Diputación de León «trabaja para resolver en el mismo día las incidencias en las carreteras», en el caso de la de Peñalba de Santiago», el problema es «el peligro», ya que «no se puede trabajar en la zona porque es mucho el arrastre y podría llevarse por delante la vida de los trabajadores», según informa la Agencia Ical. No obstante, puntualizó que «existe una alternativa para poder acceder al pueblo» por el Alto de la Cruz.

