Los puntos negros de los atropellos en Ponferrada: desde la avenida del Castillo hasta Fuentesnuevas Desde el mes de enero hasta octubre se han registrado un total de 33 arrollamientos de personas por vehículos en las calles de la capital berciana

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:02

El volumen de atropellos registrado en Ponferrada ha experimentado un repunte a lo largo del último año. Desde el mes de enero hasta octubre de 2025 se han registrado un total de 33 arrollamientos de personas en las calles de la capital berciana, una cifra que supera a los 21 con los que se cerró el ejercicio anterior.

Las principales arterias que parten o dan entrada al centro de la ciudad concentran el mayor volumen de atropellos de los últimos meses. Es el caso de la avenida del Castillo que ha contabilizado un total de siete en diferentes puntos de su trazado. Le sigue de cerca la avenida de Portugal que partiendo desde el barrio del Temple ha concentrado un total de cinco siniestros en los que se han visto implicados vehículos y personas. Además, un total de cuatro atropellos se han registrado en la calle General Vives que parte desde la glorieta de Correos y conecta con la zona alta de la ciudad.

En el ranking de puntos negros en cuanto a arrollamientos se refiere en la capital berciana en el último año se sitúan también la calle Obispo Osmundo y las avenidas de La Libertad y de Asturias que han sido escenario del mismo volumen de este tipo de siniestros, dos en cada uno de los casos, según recoge el balance de datos del Servicio de Emergencias.

Por detrás de ellas se sitúan once calles en las que se han dejado sentir de forma especial los atropellos contabilizando uno en cada una de ellas. Se trata de vías que van desde el centro de la ciudad, como la avenida de la Huertas, de España, Reino de León o avenida de la Puebla, pasando por el barrio de Flores del Sil, concretamente en la calle Teruel o la avenida de la Cemba, hasta las avenidas de Galicia o Molinaseca. Entre ellas también la calle Miguel Servet en Cuatrovientos o Guido de Garda en la zona alta.

Por las mañanas

El momento del día en el que se han registrado el mayor número de atropellos en la capital berciana ha sido por las mañanas, ya desde primer hora a partir de las 7:37 hasta bien entrado el mediodía, concretamente hasta las 13:28 horas.

Los arrollamientos por vehículos también se han producido en horario de mañana y tarde aunque en ambos casos en menor medida, contabilizando en lo que va de año un total de nueve siniestros en cada una de la franjas horarias, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias.

Más en septiembre

Septiembre ha sido el mes que ha registrado el mayor número de atropellos en la ciudad sumando un total de siete. Le sigue de cerca julio con cinco y abril y mayo con cuatro. Enero, marzo y agosto se cerraron con tres y febrero con dos.

Especialmente significativo es el dato correspondiente al mes de junio en el que no hubo que lamentar ningún atropello en las calles de la ciudad. En octubre, hasta el día 13, se habían registrado en Ponferrada un total de tres arrollamientos.