Un motorista resulta herido al chocar contra un corzo en la CL-631 Emergencias sanitarias-Sacyl atendió al herido que se encontraba muy dolorido

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:09

Un motorista de 52 años ha resultado herido en la tarde de este lunes, 3 de noviembre, al chocar contra un corzo en la carretera CL-631 a la altura de municipio berciano de Páramo del Sil.

Un aviso alertó al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León a las 18:54 horas del siniestro ocurrido en el kilómetro 31 de la CL-631 en el Barrio de la Vega cuando el motorista impactó contra el animal.

Emergencias trasladó el aviso a la Guardia Civil de León y a Emergencias sanitarias-Sacyl que envió recurso para atender al motorista herido que se encontraba muy dolorido.