Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Una mujer de 60 años herida en un accidente en Ponferrada

Los hechos han tenido lugar la tarde de este lunes, 3 de octubre, en la localidad berciana

Ponferrada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:45

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este lunes en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 3 de la carretera CL-631, a la altura de Ponferrada (León).

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 14:44 horas, informando de una colisión por alcance entre un turismo y un vehículo tipo pick-up.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de León, Policía Local de Ponferrada y personal sanitario de Emergencias Sanitarias Sacyl.

Según el aviso recibido, la mujer presentaba dolor en el cuello y fue atendida por los servicios de emergencia.

