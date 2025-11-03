leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ambulancia del Servicio de Emergencias Sacyl.

Herido un hombre tras volcar su vehículo en la capital berciana

El accidente, registrado a las 16:25 horas, movilizó a los servicios de emergencias por la presencia de líquidos en la calzada

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:18

Comenta

Un hombre ha resultado herido este lunes por la tarde tras volcar el vehículo que conducía en la calle Burdeos, en Ponferrada. El centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso del siniestro a las 16:25 horas, momento en que varios testigos alertaron del vuelco.

Ante la situación, el 112 dio aviso a Emergencias Sanitarias Sacyl, a la Policía Local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía de León y a los Bomberos de la ciudad, ya que en la vía se detectaron restos de líquidos procedentes del coche accidentado.

El conductor, un varón, pudo salir del vehículo por sus propios medios y no necesitó la ayuda de los bomberos, aunque resultó herido y fue atendido por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

