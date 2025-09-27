Herido un hombre de 75 años tras sufrir un atropello en Ponferrada El accidente ha tenido lugar a las 9:35 horas de este sábado en la capital berciana

Un hombre ha resultado herido tras sufrir un atropello en Ponferrada en la mañana de este sábado, 27 de septiembre. El accidente ha tenido lugar en torno a las 9:35 horas, según la llamada de alerta recibida por el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León.

El suceso, ocurrido en la rotonda del Templario, en el mismo cruce con la avenida de España, ha dejado un herido de 75 años tras ser arrollado por un turismo. El hombre está consciente, pero se queja de dolores en una de las rodillas por el impacto sufrido.

Desde el Servicio de Emergencias se da aviso a la Policía Municipal de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.

