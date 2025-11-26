leonoticias - Noticias de León y provincia

Monumento de reconocimiento a Nevenka Fernández en Ponferrada. César Sánchez

PP y Vox rechazan crear los premios Nevenka Fernández contra la violencia machista

Votan en contra de la PNL presentada por el Grupo Socialista en el Pleno de la Cortes

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:42

La vicesecretaria general del PsoeCyL y viceportavoz en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, instó este miércole, 26 de noviembre a la Junta a ratificar su compromiso con la erradicación de la violencia machista, implementar el Pacto de Estado y crear los galardones Nevenka Fernandez para reconocer cada año a quienes luchan contra la violencia machista.

Además, denunció en el Pleno de las Cortes que mientras haya instituciones que miran a otro lado para no molestar a sus socios de gobierno la violencia machista encontrará huecos para seguir creciendo. «En Castilla y León ya lo hemos visto», dijo.

Rubio comenzó su intervención en defensa de las propuestas recogidas en la PNL, rechazada por PP y Vox, exigiendo a la Junta algo tan básico como ratificar su compromiso con la erradicación de la violencia machista, pero, resaltó, «ratificarlo de verdad, no en un tuit, ni en una campaña puntual o colocándose el lazo el 25N, sino con políticas públicas, con recursos, con discursos claros y acciones que protejan a las mujeres».

La viceportavoz socialista pidió por ello reforzar la coordinación con el movimiento feminista «porque no hay democracia sin feminismo y cuando se demoniza al feminismo se está demonizando la defensa de los derechos humanos de la mitad de la población».

Además, en la PNL, el PSOE insta a la Junta implementar, «sin excusas ni recortes», el nuevo Pacto de Estado contra la violencia de género. Un Pacto de Estado que funciona cuando hay voluntad y que cuando se bloquea las consecuencias tienen nombre y apellidos.

La iniciativa socialista recoge la propuesta de crear los Galardones Nevenka Fernández para reconocer cada año a quienes luchan contra la violencia machista, y «como forma también de decir que esta tierra ya no va a tolerar ninguna injusticia más, que hemos aprendido y que no vamos a repetir errores».

«Nevenka representa a todas las mujeres»

«Nevenka, enfatizó Rubio, representa a todas las mujeres que tuvieron que luchar contra el silencio, contra la soledad, contra el desprecio y contra las instituciones que les dieron la espalda».

Rubio aseveró finalmente que la iniciativa socialista nace de una realidad que duele y de la convicción firme de que la vida y la libertad de las mujeres importan, y protegerlas es una obligación de todas las instituciones. Advirtió, además que cualquier intento de retroceso será combatido.

«No vamos a consentir que en pleno 2025 se cuestionen conceptos básicos que este país dejó atrás hace dos décadas. No vamos a permitir que se utilice a las mujeres como moneda de cambio para mantener un gobierno autonómico», concluyó.

