El mensaje sobre la pared donde se encontraba el mural en Ponferrada.

Aparece una pintada sobre el mural que homenajeaba a Nevenka y fue borrado

«No vais a volver a borrar a Nevenka», reza el mensaje que se puede leer sobre la pared pintada de blanco | Este mismo martes la exconcejala ponferradina recibía un premio en León ciudad

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Martes, 21 de octubre 2025, 15:52

Comenta

La pared del local situado en el número 7 de la calle La Paz, en el centro de Ponferrada, vuelve a ser protagonista de la actualidad berciana este mes de octubre.

Hasta el 14 de agosto de este mismo año, la pared se había convertido en el punto de homenaje en el centro de León a Nevenka Fernández, la concejala de Ponferrada que hace más de 20 años fue la primera mujer en lograr una condena por acoso sexual en España contra el por entonces alcalde de la capital berciana, Ismael Fernández.

Pintura sobre la pared donde se encontraba el mural en Ponferrada.

Un mural realizado en 2021 con motivo del estreno del documental de Netflix que contaba la historia de Nevenka y que en agosto de este año desaparecía para siempre bajo la pintura blanca que, hasta hoy, cubría la céntrica pared.

Este martes 21 de octubre un nuevo mensaje con Nevenka como protagonista volvía a ocupar el espacio. Sobre el fondo blanco se puede leer ahora una nueva pintada que reza: «No vais a volver a borrar a Nevenka». Por el momento, se desconoce la autoría de la pintada.

Nevenka Fernández y Charo Velasco se reencuentran en León

La aparición de este mensaje coincide con una de las primeras apariciones públicas de Nevenka Fernández en la provincia de León desde el estreno el pasado año por estas fechas de la película que abordaba su historia. La exconcejal se reencontraba en León ciudad con la exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada, Charo Velasco, para recibir juntas un premio de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Fademur, en el transcurso de la jornada 'Mujeres rurales frente a la emergencia climática: presente y futuro'.

Nevenka, a quien Fademur define como «una hermana que abrió un camino hacia la justicia y la igualdad» tras la denuncia por acoso contra el exalcalde, Ismael Álvarez, compareció vía telemática ante un auditorio entusiasta que le brindó prolongados aplausos. La exedil reconoció que hoy es el primer día que veía en persona, desde hace 20 años, a la que fuera portavoz municipal del PSOE, Charo Velasco, que la acompañó y apoyó en su proceso.

Pintura sobre la pared donde se encontraba el mural en Ponferrada.

El premio, dijo, lo recibe «con mucha esperanza, que es lo más importante, una de las cosas más importantes que necesita el mundo». «Cuando estamos dispuestos a escuchar no hay lugar para la vergüenza. Lo que hice lo hice para sobrevivir y no siento ese protagonismo que la vida me ha dado» comentó antes de dedicar el reconocimiento «a todas las mujeres valientes y todas las personas que las acompañan, porque no es fácil. Todavía tenemos que seguir peleando. Este premio es un recordatorio de que nunca estamos solas».

Por su parte, Charo Velasco dijo sentirse «especialmente emocionada y muy agradecida» por una distinción que «obliga a seguir adelante, a seguir con vosotras» y que considera inmerecido. «Nevenka, ella sí lo merece, tuvo coraje, valentía. Yo solamente acompañé a una mujer en su verdad y espero que lo hagamos todas», añadió.

Te puede interesar

