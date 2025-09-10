Nevenka publica su libro 'El poder de la verdad': «Hablar me salvó la vida» La exconcejala de Hacienda de Ponferrada aborda el acoso sexual que sufrió por parte del por entonces alcalde, Ismael Álvarez, y el duro proceso social y personal que tuvo que afrontar

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 10 de septiembre 2025

Nevenka Fernández, la exconcejala de Hacienda de Ponferrada, fue la primera mujer en España que consiguió una sentencia condenatoria por acoso sexual en el ámbito laboral contra un político, el entonces alcalde Ismael Álvarez. Una historia en defensa de la dignidad de las mujeres que recoge en su libro 'El poder de la verdad' que sale a la venta este miércoles, 10 de septiembre.

Tras el documental de Netflix y la película 'Soy Nevenka' dirigida por Icíar Bollaín, el volumen recoge la transformación que ha experimentado esta berciana, abanderada del Me Too, a lo largo de estos 22 años con una única arma: la verdad. «Sin duda alguna el poder de la verdad tiene toda la culpa de que esta transformación haya ocurrido», señaló este martes en una entrevista en el Telediario 2 de La 1 de TVE.

Nevenka Fernández consiguió salir del túnel afrontando un proceso largo y duro, muy duro. Se encontró de frente a su acosador y a todo su círculo que lo apoyaba. También a la sociedad que por aquel entonces se posicionó contra ella. Ella, la víctima, tuvo que salir del Bierzo y abandonar incluso el país pero finalmente la Justicia le dio la razón con una sentencia pionera que condenó al ex alcalde y que le devolvió la esperanza.

«Para mí es lo más importante de todo y quiero y tengo esta ilusión de conseguir entregar mi esperanza y mi experiencia, que ha sido muy dura pero he comprendido que en el dolor muchas veces hay una oportunidad tremenda de conocernos a nosotros mismos, de superar a veces cosas que sin él no valoraríamos y no superaríamos», explicó.

Es más, en 'El poder de la verdad' la ex concejala de Hacienda de Ponferrada recoge, además, «la transformación en energía positiva para construir ese dolor». Por ello destaca la importancia de creer en una misma «a quien esté pasando por la misma situación de acoso por la que ella atravesó en un momento en el que nadie la comprendía.

«Es difícil entender a veces procesos de maltrato y acoso y creo que una de las cosas que les diría y la más importante es que se crean a sí mismas, que confíen en lo que siente, es complicado cuando nadie entiende qué te pasa entender qué te pasa a ti pero pienso que cuando una persona está pasando algo que le hace daño sabes que eso te está haciendo daño».

«No callar el dolor»

Nevenka Fernández insiste, además, en la importancia de la palabra, de verbalizar lo que les está pasando, lo que están viviendo buscando redes en las que poder apoyarse y confiar para salir adelante. «Mirar eso y atreverse a contarlo, no necesariamente denunciarlo, pero sí a hablar. Yo siempre dije que hablar me salvó la vida. Que busquen redes de apoyo porque yo no hice esto sola, siempre he dicho que unas pocas pero buenas personas me acompañaron y se atrevieron a acompañar a Nevenka».

A ello la ex edil ponferradina une la necesidad de «conocerte a ti mismo y ser capaz de ser valiente para expresar ese dolor si es lo que sientes y no callarlo y no taparlo porque es posible superarlo si nos atrevemos a mirarlo y quiero que la gente sepa eso y por eso este libro».

Fue 17 años después de este duro capítulo de su vida, tal y como cuenta en el libro, cuando connsiguió su primer trabajo sin tener que mentir ni ocultar su historia, cosa que hasta entonces tenía que hacer para lograr un empleo. Fue un momento especialmente emocionando en el que se dieron la mano las dos Nevenkas, la de antes y la de ahora.

«Nada cura, ayuda, repara, sana, construye, limpia, estabiliza, equilibra, restaura, corrige, inspira, habilita, empodera e ilumina mejor que la verdad», finalizó Bueno en la entrevista parafraseando un párrafo del libro de Nevenka.