Ponferrada reivindica la lucha de Nevenka Fernández en el Día contra la Violencia Machista

Acto en Ponferrada de la Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana.

Entre carteles, proyecciones y el sonido de un violín en directo más de medio centenar de personas, lideradas principalmente por mujeres de la Plataforma en contra de las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana, llenaron la calle La Paz de Ponferrada este 25 de noviembre. Su objetivo fue rendir homenaje a Nevenka Fernández y reivindicar la fuerza de la mujer en la lucha contra la violencia machista, demostrando que, aunque los murales se borren, su memoria y su resistencia no pueden ser silenciadas.

El acto fue organizado por la plataforma, que este año decidió trasladar la concentración de la plaza del Ayuntamiento al centro de la ciudad, justo donde estaba el mural de Nevenka que fue borrado el pasado mes de agosto. «Lo único que queremos es honrar su historia y que no se borre más», explicó Berenice Arias, miembro de la asociación.

Durante la concentración, las integrantes de la plataforma hablaron sobre distintas formas de violencia, desde la violencia del cansancio hasta la violencia invisible y normalizada, recordando que muchas agresiones cotidianas no aparecen en las estadísticas pero afectan profundamente a la vida de las mujeres.

Se proyectaron mensajes sobre la pared donde un mes atrás apareció la pintada «No vais a volver a borrar a Nevenka», convirtiendo la calle en un lienzo vivo de memoria y protesta. Entre gritos de «ni una menos», se recordó que el control no es cuidado y el silencio ante el abuso no es prudencia, es complicidad.

Arias también resaltó los miedos cotidianos de las mujeres: caminar solas por la calle, cambiar de acera o que su pareja controle el teléfono, recordando que «la violencia empieza mucho antes de un golpe».

La importancia de los jóvenes

El acto dedicó un especial énfasis a los jóvenes, considerados la generación que debería ser «la más libre de la historia». Este colectivo ciudadano preocupa y mucho en una sociedad en la que el 12% de los condenados son jóvenes menores de edad.

Este llamado a la libertad se materializó de forma simbólica en un nuevo mural colectivo en honor a Nevenka Fernández. Varias mujeres, elegidas momentos previos al comienzo del acto, recibieron trozos de carteles que formaban un puzzle que recreaba la imagen que ocupó la fachada ahora pintada de blanco.

Al ritmo de un violín en directo, los fragmentos se fueron pegando en la pared donde estaba el mural de Nevenka hasta conformar un nuevo homenaje visual, un gesto de memoria viva que unió juventud, acción y resistencia frente a la violencia machista.

«Nos gustaría que estuvieran con nosotras»

Berenice Arias denunció la falta de implicación del Ayuntamiento, recordando que antes los actos eran más potentes y contaban con presupuesto del Consejo de la Mujer, mientras ahora «la concejalía se limita a leer el manifiesto». Desde la plataforma muestran su descontento. «Queremos constatar que no estamos de acuerdo con eso y nos gustaría que estuvieran aquí con nosotras». Pese a la ausencia de autoridades, la concentración se mantuvo emotiva y combativa.

Ni la retirada del mural ni la indiferencia institucional pudieron borrar la fuerza de quienes gritaron «Ni una menos». Entre proyecciones y miradas firmes, Ponferrada recordó que la lucha contra la violencia machista se construye con cada gesto, cada palabra y cada acción, y que las mujeres, juntas, siguen siendo la voz que no se puede silenciar.

