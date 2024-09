'Soy Nevenka' se estrena en Ponferrada: «Salgo con mal cuerpo y se me saltan las lágrimas» Cerca de 200 personas acudieron este viernes 27 de septiembre a los cines La Dehesa para ver la película de Icíar Bollaín sobre el caso Nevenka en el día de su llegada a las salas

«Salgo con mal cuerpo y se me saltan hasta las lágrimas», «aún tengo los pelos de punta». Son algunas de las reacciones de los cerca de 200 ponferradinos y ponferradinas que no se han querido perder este viernes día 27 de septiembre el estreno de la película 'Soy Nevenka' de la aclamada directora Icíar Bollaín ('Maixabel', 'Te doy mis ojos') basada en el caso de la exconcejala de Hacienda, Nevenka Fernández, que consiguió en el año 2002 la primera condena en España por acoso sexual contra un político, el exalcalde Ismael Álvarez, ambos del Partido Popular.

Impotencia, tristeza y rabia para definir lo que acababan de ver en la gran pantalla los primeros 26 espectadores que acudieron a la primera sesión, a las 17:00 horas, todavía conmovidos por el realismo de una trama que tuvo como escenario la capital berciana. La historia de Nevenka, la mujer que sufrió un calvario, que tuvo que salir de la ciudad con 26 años para irse a vivir a Dublín pero que logró su propósito: salvarse ella y por encima de todo salvar su dignidad.

«Me ha encantado, hubo mucha controversia en su tiempo, la pobre Nevenka, y yo venía con mis dudas pero viendo la película es que se me saltan hasta las lágrimas», comentaba una de las espectadoras del film visiblemente emocionada, cuya grabación también tuvo que salir fuera de Ponferrada, como se vio obligada su protagonista, para ser rodada en Zamora y Vizcaya.

Valoraciones de los espectadores en el estreno de 'Soy Nevenka' que confluyen en un mismo mensaje: el malestar por la situación difícil, incomprensible y dura que vivió la exconcejala, incluso dura de ver también en la ficción, interpretada por los actores Mireia Oriol y Urko Olazabal. «Ella tiene toda la razón, toda, él fue un sinvergüenza», comentaba enfadada y sin pelos en la lengua otra de las mujeres que acudió al estreno.

«Es una pena que no se haya rodado en Ponferrada»

Los primeros espectadores de 'Soy Nevenka' en la capital berciana aplaudieron la última película de Icíar Bollaín que compite en la Sección Oficial por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. «Muy buena, buenísima, le pongo un diez, maravillosa, aún tengo los pelos de punta», señalaba otra de las personas que acudió al estreno.

Nuria es ponferradina pero vivió muchos años fuera de una ciudad a la que ha regresado y donde ha tenido la oportunidad de ver la cinta. «Sale una con un poco de mal cuerpo, tampoco conocía mucho la historia y es una forma de entender un poco más lo que pasó», explica. Una valoración que comparte también a la salida del cine la persona que la acompañaba. «Me ha gustado, te deja mal cuando sales, que fuerte, lo que tuvo que pasar». Señala que cuando ocurrió este triste episodio, que dividió a los ponferradinos y que está grabado a fuego en la historia de la ciudad, «no me fijé tanto», pero ahora reconoce que después de ver la película «sé mucho más de lo que pasó entonces».

El eco de 'Soy Nevenka' ha llegado también hasta la localidad vecina de O Barco de Valdeorras (Orense) donde residen dos ponferradinos que decidieron desplazarse este viernes a su tierra natal para ver 'Soy Nevenka'. «Muy interesante, nos ha gustado mucho», señalaron a la salida de la sala de los cines La Dehesa en el Centro Comercial El Rosal. Ambos lamentaron que la película no se hubiera rodado en la capital berciana. «Nos da mucha pena que no se haya podido rodar aquí en Ponferrada porque hubiera sido lo ideal, le daría más verdad todavía, aunque yo me lo creo todo lo que ha dicho en la película». «Hubiera sido incluso mejor para Ponferrada».