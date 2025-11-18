El PP acusa a Olegario Ramón de intentar frenar la obra en el acceso a La Llanada

La concejala de Fomento (C) y el pedáneo de Santo Tomás de la Ollas (I) conversan con una técnico municipal junto a la carretera de acceso a La Llanada.

El PP de Ponferrada acusó hoy al portavoz del PSOE de la capital berciana, Olegario Ramón, de querer paralizar las obras de mejora en el acceso al polígono industrial de La Llanada y de «manipular» a vecinos que han interpuesto una denuncia ante Patrimonio de la Junta de Castilla y León por los supuestos daños que se están generando sobre restos arqueológicos.

Así lo ha dicho el presidente de la Junta Local del PP, quien también es pedáneo de Santo Tomás de las Ollas, donde se están acometiendo los trabajos, y concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández.

Según informa la agencia Ical, Fernández muestra su sorpresa y asegura que «el sobrevenido interés por supuestas calzadas romanas demostrado por las personas que tratan de impedir el avance de las obras no apareció cuando el PSOE de Ponferrada se hacía la foto en la primera fase, bien porque los vestigios no eran tan importantes o bien porque los ingenieros del Imperio aún no habían pasado por allí. Es cierto que entre esas personas hay preocupación, pero la preocupación se ciñe al futuro electoral de Olegario Ramón. Eso sí que va a ser objeto de estudio por parte de los arqueólogos», dice el concejal.

Por eso, el 'popular' cree que esta denuncia se debe a la «manipulación» de Ramón, quien quiere «boicotear» el proyecto de ampliación del área industrial de La Llanada presentado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

«El PSOE ponferradino ve cómo se está quedando atrás porque la ciudadanía no traga con la pinza que articulan junto a Vox, y en lugar de abandonar el populismo lo que está haciendo el señor Ramón es enfangarse cada día más en la política de la paralización de los servicios públicos, como ya ha hecho con las piscinas climatizadas», afirma Fernández, quien considera que al socialista «no le interesa que la gente haga deporte, ni que puedan acudir a sus trabajos en unas condiciones dignas. Y para ello no le importa jugar a ser Indiana, cuando no pasa de Tadeo Jones», dice.

Por último el pedáneo de Santo Tomás de las Ollas afirma que lo que se está haciendo es eliminar los blandones y baches que complican el tráfico hacia el polígono y niega que se esté interviniendo sobre ningún resto arqueológico.