Exigen la paralización de las obras de acceso al polígono La Llanada Vecinos de Santo Tomás de las Ollas presentan una denuncia ante Patrimonio Cultural por la ocupación de parcelas sin autorización y el riesgo sobre el yacimiento arqueológico protegido

Los propietarios de los terrenos afectados por las obras municipales del proyecto 'Mejora de acceso desde Santo Tomás de las Ollas al área industrial de La Llanada' en Ponferrada han presentado una denuncia formal ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta solicitando la inmediata paralización de las obras.

Los denunciantes ya habían advertido hace semanas de la invasión de sus parcelas sin autorización, tras comprobar que las fincas habían sido limpiadas y ocupadas por maquinaria municipal sin comunicación previa, sin permiso y sin ningún procedimiento de expropiación o cesión.

En su escrito exponen que las obras se realizan sobre un yacimiento arqueológico protegido, la Vía Astúrica–Foro Gvigvrrorvm (VA18), tal y como reconoce el propio proyecto técnico de la obra en su apartado 1.12 de la memoria.

Según la denuncia que han presentado esta mañana estas actuaciones pueden constituir una actividad arqueológica según la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, por lo que en defensa del yacimiento arqueológico van a solicitan la suspensión inmediata de las obras para que se adopten medidas de conservación que eviten daños irreparables al yacimiento, según informa la agencia Ical.

Los afectados consideran que esta forma de actuar «pone en riesgo no solo su propiedad privada, sino un bien arqueológico catalogado por la Junta» y critican la falta de planificación, diálogo y respeto a la legalidad en una obra ejecutada bajo competencia municipal.

