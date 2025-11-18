Diez años reclamando sin éxito un patio cubierto para un colegio de Ponferrada Cada vez que llueve los niños se ven obligados a permanecer dentro de las aulas durante el recreo

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 18 de noviembre 2025, 11:13 | Actualizado 11:19h.

La Asociación de Madres y Padres (Ampa) del colegio público San Andrés La Borreca de Ponferrda denuncia la «necesidad urgente» de un patio cubierto en el centro. Se tratra de una instalación que llevan reclamando desde hace diez años «sin éxito» para que permita a los alumnos de Primaria disfrutar del recreo en los frecuentes días de lluvia del Bierzo.

«La Ampa lleva más de diez años solicitando esta infraestructura, pero las administraciones continúan pasándose la responsabilidad. El Ayuntamiento de Ponferrada señala a la Junta de Castilla y León y, mientras tanto, todo sigue exactamente igual: solo palabras amables y promesas vacías», señalan en un comunicado.

Los padres denuncian que la falta de un espacio cubierto tiene consecuencias directas en el bienestar del alumnado. «Cada vez que llueve, los niños se ven obligados a permanecer dentro de las aulas durante el recreo, lo que afecta a su salud física, su desarrollo social y su concentración académica».

En este sentido, recuerdan que diversos estudios señalan la importancia del juego activo en la regulación emocional y en el rendimiento escolar. «La Sociedad Española de Pediatría, por ejemplo, recuerda que el movimiento diario y el tiempo de esparcimiento son esenciales para un desarrollo saludable».

La situación se agrava teniendo en cuenta que la comarca del Bierzo registra una media anual elevada de días de lluvia, superando los cien en muchos ejercicios según datos de la Aemet. «Esto provoca que, durante una parte significativa del curso, los niños de Primaria pasen los recreos encerrados en las aulas, sin poder liberar energía ni socializar en condiciones adecuadas».

A juicio de la Ampa, la ausencia de un patio cubierto «genera efectos acumulativos: descenso en la actividad física, aumento del estrés infantil, mayor irritabilidad en el aula, peor capacidad de concentración y un impacto notable en la convivencia escolar». Algo que entienden que «podría evitarse con una infraestructura básica que otros centros de la zona ya disfrutan».

Las madres y padres de alumnos del colegio San Andrés La Borreca reclama una respuesta inmediata por parte de las administraciones competentes. «Tras años de retrasos injustificados, el alumnado merece una solución real y urgente que garantice al fin poder tener un patio cubierto», concluyen.