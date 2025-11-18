leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del colegio San Andres de La Borreca de Ponferrada.

Diez años reclamando sin éxito un patio cubierto para un colegio de Ponferrada

Cada vez que llueve los niños se ven obligados a permanecer dentro de las aulas durante el recreo

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:13

Comenta

La Asociación de Madres y Padres (Ampa) del colegio público San Andrés La Borreca de Ponferrda denuncia la «necesidad urgente» de un patio cubierto en el centro. Se tratra de una instalación que llevan reclamando desde hace diez años «sin éxito» para que permita a los alumnos de Primaria disfrutar del recreo en los frecuentes días de lluvia del Bierzo.

«La Ampa lleva más de diez años solicitando esta infraestructura, pero las administraciones continúan pasándose la responsabilidad. El Ayuntamiento de Ponferrada señala a la Junta de Castilla y León y, mientras tanto, todo sigue exactamente igual: solo palabras amables y promesas vacías», señalan en un comunicado.

Los padres denuncian que la falta de un espacio cubierto tiene consecuencias directas en el bienestar del alumnado. «Cada vez que llueve, los niños se ven obligados a permanecer dentro de las aulas durante el recreo, lo que afecta a su salud física, su desarrollo social y su concentración académica».

En este sentido, recuerdan que diversos estudios señalan la importancia del juego activo en la regulación emocional y en el rendimiento escolar. «La Sociedad Española de Pediatría, por ejemplo, recuerda que el movimiento diario y el tiempo de esparcimiento son esenciales para un desarrollo saludable».

Otras noticias

El pueblo de León que dio nueva vida a un castañar centenario y que ha enamorado a National Geographic

El pueblo de León que dio nueva vida a un castañar centenario y que ha enamorado a National Geographic

Los vecinos del casco antiguo denuncian que el aparcamiento del albergue se convertirá en «un complejo comercial»

Los vecinos del casco antiguo denuncian que el aparcamiento del albergue se convertirá en «un complejo comercial»

Carlos Fernández Vecín, el «chico fabuloso» que perdió la vida en Asturias

Carlos Fernández Vecín, el «chico fabuloso» que perdió la vida en Asturias

La situación se agrava teniendo en cuenta que la comarca del Bierzo registra una media anual elevada de días de lluvia, superando los cien en muchos ejercicios según datos de la Aemet. «Esto provoca que, durante una parte significativa del curso, los niños de Primaria pasen los recreos encerrados en las aulas, sin poder liberar energía ni socializar en condiciones adecuadas».

A juicio de la Ampa, la ausencia de un patio cubierto «genera efectos acumulativos: descenso en la actividad física, aumento del estrés infantil, mayor irritabilidad en el aula, peor capacidad de concentración y un impacto notable en la convivencia escolar». Algo que entienden que «podría evitarse con una infraestructura básica que otros centros de la zona ya disfrutan».

Las madres y padres de alumnos del colegio San Andrés La Borreca reclama una respuesta inmediata por parte de las administraciones competentes. «Tras años de retrasos injustificados, el alumnado merece una solución real y urgente que garantice al fin poder tener un patio cubierto», concluyen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo de un hombre en el interior de un canal de riego en un pueblo de León
  2. 2 El mini Amazon de León, abandonado y con suciedad: «Es la foto más cara del alcalde»
  3. 3 Un coche destrozado tras una colisión en El Ejido
  4. 4 Aemet alerta ante un episodio de frío y nevadas en León, y activa el primer aviso
  5. 5 Carlos Fernández Vecín, el «chico fabuloso» que perdió la vida en Asturias
  6. 6 Fallece el piloto berciano Carlos Fernández al despeñarse en Asturias
  7. 7 La psicóloga leonesa que da las claves de una buena salud mental: «Necesitamos un equilibrio físico, mental y social»
  8. 8 El pueblo de León que tendrá un gimnasio para el «envejecimiento activo» tras invertir 71.000 euros
  9. 9 La fuerza del arraigo leonés en la medicina: «Tenía claro que quería volver a casa a trabajar»
  10. 10 Otro pueblo de León, en pie de guerra: «Las vacas se escapan y el Seprona no viene ni una puñetera vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Diez años reclamando sin éxito un patio cubierto para un colegio de Ponferrada

Diez años reclamando sin éxito un patio cubierto para un colegio de Ponferrada